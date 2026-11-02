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        Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 185 bin 901

        Sosyal Güvenlik Kurumu'nun son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 185 bin 901 oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 09:03 Güncelleme:
        Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 185 bin 901

        Sosyal Güvenlik Kurumu’nun son verilerine göre; Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 185 bin 901 oldu.

        SGK'ya prim ödeyen çalışanları kapsayan 4A grubu kapsamında Erzurum'da aktif sigortalı sayısı 122 bin 590 adet. 4A aynı zamanda bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışma durumu olan bireylerin çalışma alanını ifade ediyor. Erzurum'da 4B sistemi eski adıyla BağKur aktif sigortalı sayısı ise 21 bin 389 adet olarak kayıtlara geçti. Emekli Sandığı, SGK'ya dahil olduktan sonra 4C adını aldı. 4C sistemi yani devlet memuru olarak hizmet eden kadrolu çalışanları kapsayan grupta ise 41 bin 922 kişi var. 4B Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin önemli bir potansiyeline ve de varlığına sahip olan Erzurum tarım sigortası kapsamında 7 bin 501 kişi var.

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        SGK verilerine göre; Erzurum'da 767 muhtar aktif sigortalı görünürken, stajyer ve kursiyerler kapsamında 15 bin 39 ve 2 bin 17 çırak bulunuyor.

        Erzurum'da toplam 12 bin 139 kayıtlı işyeri bulunuyor. Bunlardan 786 kamuya ait. Erzurum'da özel işyeri 11 bin 353 olarak açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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