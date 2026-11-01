Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Anadolu'nun yüreği dağları ısıttı: Erzurumlu çoban, ayı tehlikesindeki İngiliz turistlere çadırını açtı Şenkaya'da insanlık üşümedi: Çoban Semih, yabancı turistleri ayı tehlikesinden böyle korudu

        Anadolu'nun yüreği dağları ısıttı: Erzurumlu çoban, ayı tehlikesindeki İngiliz turistlere çadırını açtı Şenkaya'da insanlık üşümedi: Çoban Semih, yabancı turistleri ayı tehlikesinden böyle korudu

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğanın kucağında yankılanan samimi bir dostluk hikayesi, Anadolu insanının yüreğindeki karşılıksız sevgiyi ve misafirperverliği bir kez daha gözler önüne serdi. Liksor Deresi mevkiinde çobanlık yapan Semih Gök, vahşi doğanın ortasında ayı tehlikesiyle karşı karşıya kalan üç İngiliz turiste çadırının kapılarını açarak adeta insanlık dersi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Anadolu'nun yüreği dağları ısıttı: Erzurumlu çoban, ayı tehlikesindeki İngiliz turistlere çadırını açtı Şenkaya'da insanlık üşümedi: Çoban Semih, yabancı turistleri ayı tehlikesinden böyle korudu

        Erzurum'un Şenkaya ilçesinde doğanın kucağında yankılanan samimi bir dostluk hikayesi, Anadolu insanının yüreğindeki karşılıksız sevgiyi ve misafirperverliği bir kez daha gözler önüne serdi. Liksor Deresi mevkiinde çobanlık yapan Semih Gök, vahşi doğanın ortasında ayı tehlikesiyle karşı karşıya kalan üç İngiliz turiste çadırının kapılarını açarak adeta insanlık dersi verdi.

        Şenkaya ilçesinin eşsiz doğal güzellikleri arasında bisikletleriyle keşfe çıkan üç İngiliz turist, hava kararınca Liksor Deresi yakınlarında yol kenarına çadır kurdu. O sırada bölgede hayvanlarını otlatan ve yaban hayatının risklerini iyi bilen yöre çobanı Semih Gök, bölgede sık sık ayı görüldüğünü hatırlayarak turistlerin can güvenliğinden endişe duydu. Yabancı misafirlerin tehlikeye açık bir alanda geceyi geçirmesine gönlü elvermeyen fedakar çoban, hiç tereddüt etmeden turistleri kendi çadırına davet etti.

        REKLAM

        Kültürler ve diller farklı olsa da gönül köprülerinin kurulduğu o sıcak çadırda, Anadolu'nun bereketli sofrası paylaşıldı. Semih Gök'ün ikram ettiği sıcak yemekleri yiyip, demli çay eşliğinde derin bir sohbete dalan İngiliz turistler, Şenkaya'nın dondurucu dağ havasında içlerini ısıtan bir misafirperverlikle karşılaştı. Turistlere pekmez de ikram eden Çoban Semih, kendine has üslubuyla adeta yürekleri ısıttı. Dil engelini samimi gülüşler ve kalpten gelen hareketlerle aşan grup, gecenin karanlığında doğanın ortasında unutulmaz ve keyifli anlar yaşadı.

        Şenkaya'nın Liksor Deresi'nden yansıyan bu iç ısıtan kareler, sadece bir güvenlik önlemini değil; rengi, dili ve ırkı ne olursa olsun kapısına gelen yabancıyı 'Tanrı Misafiri' bilip bağrına basma noktasında, Anadolu insanının irfanını bir kez daha herkese gösterdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Sosyal medyada yeni dönem başladı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Kuyudan çıkan cesedin 60 yıllık sırrı!
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        "Daha 10. haftada havlu attı"
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        FBI'dan 6,3 milyar dolarlık kripto vurgununa ilişkin kritik mesaj
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        ABD ara seçimlerine geri sayım
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Trabzonspor ligde 5'te 5 peşinde!
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Beşiktaş zirve takibini sürdürmek istiyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Tarihî kırılma yaşanıyor
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Trump'tan Bolsonaro'ya süresiz izin
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Engelli oğluyla duygusal anlar
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Baharat olduklarına inanamayacaksınız!
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        Almanya'nın birçok kentinde gençlerden protesto
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"
        "Mutlu bir yuva önceliğimdi"

        Benzer Haberler

        Erzurum'da Pabuçlu Kadı'nın kurbağa kıssası
        Erzurum'da Pabuçlu Kadı'nın kurbağa kıssası
        Ortak yazılı sınav sistemi ele alındı
        Ortak yazılı sınav sistemi ele alındı
        Kadıoğlu: "Tarihi anlamak için coğrafyayı bilmek esastır"
        Kadıoğlu: "Tarihi anlamak için coğrafyayı bilmek esastır"
        Narman Belediye Başkanı Kınalı'dan Bakan Uraloğlu'na Demirdağ tüneli talebi...
        Narman Belediye Başkanı Kınalı'dan Bakan Uraloğlu'na Demirdağ tüneli talebi...
        Erzurum'da sanayi sitesinde korkutan yangın: İtfaiye faciayı önledi
        Erzurum'da sanayi sitesinde korkutan yangın: İtfaiye faciayı önledi
        Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza
        Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza