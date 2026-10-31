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        Erzurum'da sanayi sitesinde korkutan yangın: İtfaiye faciayı önledi

        Erzurum'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin çevre dükkanlara sıçramasını engelleyerek muhtemel bir faciayı önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Erzurum'da sanayi sitesinde korkutan yangın: İtfaiye faciayı önledi

        Erzurum'da bir sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi, alevlerin çevre dükkanlara sıçramasını engelleyerek muhtemel bir faciayı önledi.

        Edinilen bilgiye göre, akşam saat 21.00 sıralarında Yakutiye ilçesindeki sanayi sitesinde bir işlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen yoğun dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yan tarafta bulunan iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

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