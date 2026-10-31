Erzurum'da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza
Erzurum'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve ehliyeti daimi olarak iptal edildiği halde araç kullanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.
Erzurum'da, polisin "dur" ihtarına uymayan ve ehliyeti daimi olarak iptal edildiği halde araç kullanan alkollü sürücüye 425 bin lira ceza kesildi.
Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 25 ACC 088 plakalı araç, ekiplerce Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yakalandı.
Yapılan incelemede sürücü O.E'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin daha önce daimi olarak iptal edildiği belirlendi.
Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 425 bin lira ceza kesildi. Araç, 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.
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