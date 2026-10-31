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        Erzurum'da akıllı ulaşım sistemleri merkezi hizmete açıldı

        Erzurum'da ulaşım güvenliğini artırmak, tünel ve kavşakların yönetimini sağlamak, kar ve buzla mücadele çalışmalarını daha etkin yürütmek amacıyla hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi, törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Erzurum'da akıllı ulaşım sistemleri merkezi hizmete açıldı

        Erzurum’da ulaşım güvenliğini artırmak, tünel ve kavşakların yönetimini sağlamak, kar ve buzla mücadele çalışmalarını daha etkin yürütmek amacıyla hayata geçirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi, törenle hizmete açıldı.

        Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleriyle tünel ve kavşak noktalarının yönetiminin sağlanacağını belirterek, Erzurum’un yakın çevresinde ilk etapta 4 tünelin, devamında ise toplam 13 tünelin bu merkezden yönetileceğini ifade etti.

        Erzurum ve çevre illerde kar ve buzla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat takip edilmesi gereken önemli bir süreç olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu çalışmaların merkezden daha profesyonel bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

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        Sabit ve hareketli kameraların yanı sıra kar ve buzla mücadele araçlarına yerleştirilen kameralar aracılığıyla merkeze görüntü aktarımı sağlanacağını belirten Uraloğlu, bu sayede yolların daha güvenli hâle getirilmesinin ve olumsuz hava şartları nedeniyle yolların trafiğe kapanmasının önlenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

        Yaklaşık 375 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen merkezin açılışında emeği geçen Karayolları çalışanlarına teşekkür eden Bakan Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nin Erzurum ve çevresindeki ulaşım hizmetlerine önemli katkılar sunacağını belirtti.

        Törene; Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

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