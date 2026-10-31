Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 3 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK'ya 31 mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında karşılaştığı Çorum FK’ya 31 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın hatalı pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jesus Ramirez, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 02
74. dakikada Gyrano Kerk’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ibrahim Diabate’nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 12
77. dakikada ceza sahası içinde Orhan Ovacıklı'nın topa elle müdahalesi sonrası VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
79. dakikada penaltıda topun başına geçen Ramirez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 13
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 78), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Yakup Kırtay (Mustafa Fettahoğlu dk. 68), Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu (Gyrano Kerk dk. 59), Martin Rodriguez (Sefa Akgün dk. 78), Miguel Cardoso (Ibrahim Diabate dk. 68), Eren Tozlu
Yedekler: Matija Orbanic, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Ömer Arda Kara
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı (Markus Karlsbakk dk. 87), Çağlar Söyüncü, Hrjove Smolcic, Sebastian Borza, Cengiz Ünder, Ylber Ramadani, Mohamed Diomende (Ahmed Ildız dk. 83), Alexsandros Kyziridis (Gökhan Gürpüz dk. 87), Jesus Ramirez (Youssoufa Moukoko dk. 83), Ermin Mahmic (Alexandre Penetra dk. 75)
Yedekler: Erhan Erentürk, Berat Özdemir, Serdar Saatçi, Mame Thiam, Arda Şengül
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Goller: Çağlar Söyüncü (dk. 20), Jesus Ramirez (dk. 71 ve dk. 79 pen.) (Çorum FK), Ibrahim Diabate (dk. 74) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Eren Tozlu, Guram Giorbelidze (Erzurumspor FK), Gökhan Sazdağı (Çorum FK)
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