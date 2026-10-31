Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:44 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı)

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.

        Maçtan dakikalar (İlk yarı)

        20. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Çağlar Söyüncü, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 01

        42. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası içi sol çaprazda Guram Giorbelidze’nin yaptığı vuruşta, kaleci Marcos Felipe topu çeldi.

        Stat: Kazım Karabekir

        Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz

        Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Miguel Cardoso, Eren Tozlu

        REKLAM

        Yedekler: Matija Orbanic, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahm Diabate, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Mustafa Fettahoğlu, Ömer Arda Kara, Festy Ebosele

        Teknik Direktör: Serkan Özbalta

        Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Çağlar Söyüncü, Hrjove Smolcic, Sebastian Borza, Cengiz Ünder, Ylber Ramadani, Mohamed Diomande, Alexsandros Kyziridis, Jesus Ramirez, Ermin Mahmic

        Yedekler: Erhan Erentürk, Berat Özdemir, Serdar Saatçi, Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Göktan Gürpüz, Ahmed Ildız

        Teknik Direktör: Burak Yılmaz

        Gol: Çağlar Söyüncü (dk. 20) Çorum FK

        REKLAM

        Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Gökhan Sazdağı (Çorum FK)

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 3 (Maç sonucu)
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Bakan Uraloğlu: Dallıkavak Tüneli ile yıllık 103,7 milyon lira tasarruf sağ...
        Bakan Uraloğlu: Dallıkavak Tüneli ile yıllık 103,7 milyon lira tasarruf sağ...
        Bakan Uraloğlu, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Me...
        Bakan Uraloğlu, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Me...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nin açılışında konu...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nin açılışında konu...
        Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı geliyo...
        Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı geliyo...