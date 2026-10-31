Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 10 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Cengiz Ünder’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Çağlar Söyüncü, tek dokunuşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 01
42. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası içi sol çaprazda Guram Giorbelidze’nin yaptığı vuruşta, kaleci Marcos Felipe topu çeldi.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Altan, Suat Güz
Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Yakup Kırtay, Guram Giorbelidze, Brandon Baiye, Elisha Owusu, Martin Rodriguez, Miguel Cardoso, Eren Tozlu
Yedekler: Matija Orbanic, Sefa Akgün, Gyrano Kerk, Ibrahm Diabate, Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Mustafa Fettahoğlu, Ömer Arda Kara, Festy Ebosele
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Çorum FK: Marcos Felipe, Gökhan Sazdağı, Çağlar Söyüncü, Hrjove Smolcic, Sebastian Borza, Cengiz Ünder, Ylber Ramadani, Mohamed Diomande, Alexsandros Kyziridis, Jesus Ramirez, Ermin Mahmic
Yedekler: Erhan Erentürk, Berat Özdemir, Serdar Saatçi, Alexandre Penetra, Markus Karlsbakk, Mame Thiam, Youssoufa Moukoko, Arda Şengül, Göktan Gürpüz, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Burak Yılmaz
Gol: Çağlar Söyüncü (dk. 20) Çorum FK
Sarı kartlar: Eren Tozlu (Erzurumspor FK), Gökhan Sazdağı (Çorum FK)
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