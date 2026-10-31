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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı geliyor Londra'dan Orta Asya'ya uzanacak: Erzurum hızlı trenle dünyaya bağlanıyor Bakan Uraloğlu Erzurum'dan duyurdu: Önce elektrikli sinyalizasyon, ardından çift hatlı hızlı tren Ulaştırma Bakanı'ndan Erzurum'a çifte müjde: Hem hızlı tren hem raylı sistem

        Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı geliyor Londra'dan Orta Asya'ya uzanacak: Erzurum hızlı trenle dünyaya bağlanıyor Bakan Uraloğlu Erzurum'dan duyurdu: Önce elektrikli sinyalizasyon, ardından çift hatlı hızlı tren Ulaştırma Bakanı'ndan Erzurum'a çifte müjde: Hem hızlı tren hem raylı sistem

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülen demiryolu yatırımları ve Erzurum'u yakından ilgilendiren hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da düzenlenen programda konuşan Bakan Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletileceğini müjdeledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren hattı geliyor Londra'dan Orta Asya'ya uzanacak: Erzurum hızlı trenle dünyaya bağlanıyor Bakan Uraloğlu Erzurum'dan duyurdu: Önce elektrikli sinyalizasyon, ardından çift hatlı hızlı tren Ulaştırma Bakanı'ndan Erzurum'a çifte müjde: Hem hızlı tren hem raylı sistem

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye genelinde yürütülen demiryolu yatırımları ve Erzurum'u yakından ilgilendiren hızlı tren projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum'da düzenlenen programda konuşan Bakan Uraloğlu, Sivas'a kadar ulaşan hızlı tren hattının Erzincan, Erzurum ve Kars'ı kapsayacak şekilde genişletileceğini müjdeledi.

        "Türkiye genelinde 4 bin 850 kilometrelik demiryolu çalışması sürüyor"

        Türkiye'nin halihazırda 14 bin 300 kilometrelik bir demiryolu ağına sahip olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, şu anda 4 bin 850 kilometre civarında yeni demiryolu hattının yapım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu yatırımların büyüklüğüne dikkat çeken Uraloğlu, mevcut ağa oranla gerçekleştirilen çalışmaların çok kıymetli ve stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

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        Londra'dan Orta Asya'ya uzanan devasa hat

        Sivas hattının devamı olarak planlanan ErzincanErzurumKars projesinin sadece yerel bir yatırım olmadığının altını çizen Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu sadece Erzurum'un projesi değildir. Bu; Orta Asya'ya, Türkistan'dan başlayıp Türkiye üzerinden Londra'ya kadar giden bir hattan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz istemeseniz de biz bunu yapacağız. Ama sizin istemeniz elbette kıymetlidir."

        İlk etapta elektrik ve sinyalizasyon, ardından çift hatlı hızlı tren

        Proje çalışmalarında önemli bir aşamaya gelindiğini kaydeden Uraloğlu, uygulanacak yol haritasını da paylaştı. İlk etapta mevcut demiryolu hattının elektrikli ve sinyalli hale getirileceğini açıklayan Bakan, sonraki aşamada ise bir gidiş ve bir geliş olmak üzere çift hatlı yüksek hızlı demiryolunun bölgeye kazandırılacağını ve Erzurum, Erzincan ile Kars'ın bu konforla tanışacağını aktardı.

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        Erzurum şehir içi raylı sistem müjdesi

        Konuşmasında kent içi ulaşıma da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile şehir içi raylı sistem projesi üzerinde ortaklaşa bir istişare süreci yürüttüklerini belirtti. Uraloğlu, projenin doğru zamanda ve en uygun şartlar sağlandığında Erzurumluların hizmetine sunulacağını ifade ederek sözlerini tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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