Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri 299 işletmeye gıda denetimi

        299 işletmeye gıda denetimi

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bir haftada 299 denetim yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        299 işletmeye gıda denetimi

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bir haftada 299 denetim yapıldı.

        Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla il genelindeki gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından 2330 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde geniş kapsamlı gıda denetimleri gerçekleştirildi. Vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması için yürütülen titiz çalışmalar kapsamında bir hafta içerisinde toplam 299 gıda denetimi yapıldı.

        REKLAM

        4 Üründen Numune Alındı, Alo 174 İhbarları Yakından Takip Edildi

        Denetimler sırasında mevzuata uygunluğun tespiti ve laboratuvar analizleri için 4 farklı gıda numunesi alındı. Alınan numunelerin detaylı analiz edilmek üzere ilgili laboratuvarlara gönderildiği bildirildi. Öte yandan, tüketicilerin gıda güvenliği konusundaki en büyük takipçisi olan "Alo 174 Gıda Hattı" üzerinden gelen bildirimler de anında işleme konuldu. Hafta boyunca vatandaşlar tarafından yapılan 16 başvuru ekiplerce yerinde incelenerek titizlikle değerlendirildi. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik koşullarda üretilen gıdalara ulaşması amacıyla saha denetimlerinin ve ihbar hatlarına gelen başvuruların takibinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        İran: Hamaney, üst düzey askeri yetkililerle görüştü
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Sanayi sitesinde kanlı hesaplaşma
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar! Düğün sonrası araç hayali kuranlar dikkat!
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        Gece yarısı korkutan sesler! 3 okuldan birden...
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        "En güçlüsü Galatasaray!"
        Dibi 1994'te görmüştü
        Dibi 1994'te görmüştü
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Göztepe 11'i!
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        "Evler, saatler, paralar nerede?"
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Yorgunluk sanılan belirtiler gençlerde inmenin habercisi olabilir
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Eski erkek arkadaşı uzaklaştırılamadı... Kumsal'ı da kaybettik
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        Somer Şef'in restoranına kayyum atandı
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        İki GSM şirketine 8 milyona yakın ceza
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        "Özcan Deniz'e büyük saygı duydum"
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Likya Yolu'nda günlerdir aranıyordu... Alman turistten acı haber
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Araştırma: En büyük lif kaynağı çöp kutunuzda
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?
        Demir eksikliği dış görünüşten anlaşılabilir mi?

        Benzer Haberler

        Çiftçilere "Cuma Buluşması" bilgilendirmesi
        Çiftçilere "Cuma Buluşması" bilgilendirmesi
        Furkan Akar yine madalyaya koşuyor
        Furkan Akar yine madalyaya koşuyor
        Short Track heyecan sürüyor
        Short Track heyecan sürüyor
        Palandöken'e karla gelen görsel güzelliği
        Palandöken'e karla gelen görsel güzelliği
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Erzurum'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Erzurum'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Erzurum Kitap Fuarı'nda söyleşi...
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, Erzurum Kitap Fuarı'nda söyleşi...