Furkan Akar yine madalyaya koşuyor

Erzurumlu olimpik patenci, uluslararası arenadaki istikrarlı grafiğini sürdürerek short track branşında madalya hedefiyle mücadelesine devam ediyor. Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Furkan Akar, World Tour 2 yarışmasında 1000 metrede çeyrek finale yükselmiştir. Sporcumuza başarılar dileriz" denildi.

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