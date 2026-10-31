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        Palandöken'e karla gelen görsel güzelliği

        Erzurum Palandöken Dağı zirvesi eksi dereceleriyle Türkiye'nin en soğuk yeri olurken, karla gelen manzaralar sis bulutları ile birlikte seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Palandöken'e karla gelen görsel güzelliği

        Erzurum Palandöken Dağı zirvesi eksi dereceleriyle Türkiye'nin en soğuk yeri olurken, karla gelen manzaralar sis bulutları ile birlikte seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

        Erzurum'da bir süredir yağmur ile yüzünü gösteren yağışlı hava zirvelerde kara dönüştü. Erzurum'da gece saatlerinde etkili olan yağış, Palandöken'de soğuk ve eksi derecelerdeki hava ile birlikte kara dönüştü. Daha önce Ejder Zirvesi'nde görülen kar, yavaş yavaş dağın eteklerine doğru inmeye başladı. Bu arada Palandöken Dağı'nın eteklerinde sarı renklere bürünen ağaçlarda, karla kapanmaya başlayan manzaraya farklı bir detay kattı.

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        Geçtiğimiz yıl kayak sezonu en erken ve en geç kapatan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken'de, Ejder3200 hazırlıklarını sürdürüyor. Yüksek irtifası ve kar tutma kapasitesiyle fark oluşturan Palandöken, yılda toplam 6 aydan fazla kayak yapılabilen nadir merkezlerden biri olması özelliği taşıyor. Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip ve 30 adet kolay, 12 adet orta, 9 adet profesyonel (zor) pist ve 5 adet doğal pist olarak kategorize ediliyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24.8 km'lik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 km'yi buluyor. En uzun kayak parkuru 12.5 km uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapabiliniyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplamda 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor ve 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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