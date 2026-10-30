Palandöken Geçidi'nde yoğun kar yağışı: Sürücüler yolda kaldı
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı, Palandöken Geçidi’nde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda kaldı, bazı araçlar ise kayganlaşan yolda hakimiyeti kaybederek yoldan çıktı.
Kış lastiği uygulamasının 15 Kasım’da başlayacak olması nedeniyle birçok sürücünün henüz yaz lastikleriyle yola çıktığı görüldü. Kış şartlarına hazırlıksız yakalanan ve araçlarında zincir bulunmayan vatandaşlar, Palandöken Geçidi’nde zor anlar yaşadı.
Yetkililer, özellikle TekmanErzurum güzergâhında Palandöken Geçidi üzerinden seyahat edecek sürücüleri tedbirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı. Sürücülerin hava ve yol şartlarını dikkate alarak gerekli önlemleri almaları istendi.
Yaşanan bu zorluklar, TekmanErzurum kara yolunda Palandöken Geçidi'ne alternatif oluşturacak tünel ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle kış aylarında yoğun kar, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanan sıkıntılar, bölge halkının güvenli ve kesintisiz ulaşım için tünel beklentisini yeniden ortaya koydu.
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