Erzurum Şehir Hastanesi ve Bölge Koordinasyon Merkezi'nden Organ Bağışı Haftası'nda hayat kurtaran çağrı

Her yıl 39 Kasım tarihleri arasında idrak edilen Organ Bağışı Haftası vesilesiyle Erzurum genelinde organ bağışının hayati önemine dikkat çekildi. Erzurum genelindeki camilerde cuma hutbelerinde de cemaatle paylaşılan bu anlamlı çağrıda, toplumda farkındalığın artırılması hedeflendi.

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, organ bağışının bir insana yeniden hayat, bir aileye ise yeniden umut olabilecek en kıymetli iyiliklerden biri olduğunu vurguladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun belirlenen şartlar çerçevesinde organ bağışı ve naklinin dinen caiz olduğunu bildirdiğini hatırlatan Başhekim Fakirullahoğlu, vatandaşları bu hayırlı kararı ertelememeye davet etti.

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"Bir bağış, yeni bir yaşam demek"

Sağlık Bakanlığı Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uzm. Dr. Abdullah Can ise bölgedeki nakil süreçlerinin önemine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Organ bağışı, hayata tutunmaya çalışan hastalarımız için yepyeni bir umut ışığıdır. Şehir olarak organ bağışı bilincini artırmak ve şifa bekleyen hastalarımıza el uzatmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bölge Koordinasyon Merkezi olarak tüm ekiplerimizle bu sürecin hem tıpkı bir köprü gibi hassasiyetle yürütülmesi hem de yaygınlaştırılması için çalışıyoruz."

Enabız üzerinden kolayca bağış yapılabiliyor

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Bağışçı olmanın günümüzde son derece pratik olduğuna işaret eden yetkililer, vatandaşların cep telefonlarındaki eNabız uygulaması üzerinden "Organ Bağışı" bölümüne girerek yalnızca birkaç dakika içinde bağış beyanında bulunabileceğini hatırlattı. Bugün verilecek bir kararın, yarın bir insana hayat, bir aileye umut olabileceği vesilesiyle bu hayırlı kararı daha fazla ertelememek gerektiği; bir gün bizim de, sevdiklerimizin de aynı umuda ihtiyacı olabileceğini unutulmaması gerektiği vurgulandı.