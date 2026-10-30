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        Kadın girişimciler kurulu toplantısı ETSO'da yapıldı

        TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ekim ayı olağan toplantısı, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları başkanlığında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, ekim ayı içerisinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki döneme ait eğitim ve proje planlamaları masaya yatırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Kadın girişimciler kurulu toplantısı ETSO'da yapıldı

        TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ekim ayı olağan toplantısı, TOBB İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları başkanlığında Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda, ekim ayı içerisinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki döneme ait eğitim ve proje planlamaları masaya yatırıldı.

        Eğitim programları ve ziyaretler değerlendirildi

        İcra kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantının ilk bölümünde, geçmiş faaliyetlerin sonuçları istişare edildi. Bu kapsamda; Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve UKODER iş birliğiyle 13 Ekim'de Odamız ev sahipliğinde düzenlenen "Kadın Gücü ile Kalkınma Projesi" dış ticaret eğitim programının değerlendirmesi yapıldı. Ardından, 20 Ekim'de TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) ve KOSGEB Erzurum Müdürlüğü ortaklığıyla organize edilen "Güncellenen Girişimcilik Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"nın çıktıları ele alındı. Kurul üyeleri ayrıca, ekim ayı boyunca kurula yapılan kurumsal ziyaretler hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

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        Yeni projeler ve seminer hazırlıkları başladı

        Toplantının ikinci bölümünde ise önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek etkinliklerin hazırlıkları görüşüldü. İl GGK tarafından 4 Kasım 2026 tarihinde düzenlenecek olan "Mert Başaran ile Yapay Zeka ve Finansal Okuryazarlık" konulu seminerin hazırlık aşamaları İl KGK Başkanı Kübra Alioğulları ve icra kurulu üyeleriyle birlikte değerlendirildi.

        Gündemin bir diğer önemli maddesini ise "Tarımda kadın eli projesi" oluşturdu.

        Atatürk Üniversitesi, ETSO, Yakutiye Kaymakamlığı, Yakutiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde; Odamız adına ileriki dönemlerde başvurusu yapılacak projenin teknik hazırlıkları koordineli bir şekilde planlandı.

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