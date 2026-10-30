İspir'de kaçak av operasyonu: 4 kaçak avcıya rekor ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile Fahri Av Müfettişlerinin iş birliğinde, İspir İkisu Devlet Avlağı’nda gerçekleştirilen denetimler sırasında usulsüz şekilde yaban keçisi avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, arazide vurulmuş bir yaban keçisi, yivsiz av tüfeği ve çeşitli av ekipmanları ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan parmak izi çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen 4 kişi hakkında, 1 milyon 250 bin TL tazminat bedeli ve 204 bin TL idari para cezası uygulandı.

Doğal yaşamın korunması, yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.