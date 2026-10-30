Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri İspir'de kaçak av operasyonu: 4 kaçak avcıya rekor ceza

        İspir'de kaçak av operasyonu: 4 kaçak avcıya rekor ceza

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile Fahri Av Müfettişlerinin iş birliğinde, İspir İkisu Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen denetimler sırasında usulsüz şekilde yaban keçisi avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:37 Güncelleme:
        İspir'de kaçak av operasyonu: 4 kaçak avcıya rekor ceza

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü (DKMP) ekipleri ile Fahri Av Müfettişlerinin iş birliğinde, İspir İkisu Devlet Avlağı’nda gerçekleştirilen denetimler sırasında usulsüz şekilde yaban keçisi avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

        Jandarma ekiplerinin de desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda, arazide vurulmuş bir yaban keçisi, yivsiz av tüfeği ve çeşitli av ekipmanları ele geçirildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan parmak izi çalışmaları neticesinde kimlikleri tespit edilen 4 kişi hakkında, 1 milyon 250 bin TL tazminat bedeli ve 204 bin TL idari para cezası uygulandı.

        Doğal yaşamın korunması, yaban hayatının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve kaçak avcılıkla mücadele kapsamında denetimlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Türkiye'nin BM Genel Sekreterliği adayı Sinirlioğlu
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Galatasaray'dan dört dörtlük galibiyet!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Osimhen zirveye yerleşti, Leao siftah yaptı!
        Doğal gazda yeni dönem
        Doğal gazda yeni dönem
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        TFF Tahkim Kurulu'ndan Abdülkerim Bardakcı kararı!
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Polonya'da siyasi gerginlik
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Beşiktaş'tan İtalya'da muhteşem geri dönüş!
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        Tuğyan'dan eziyet iddialarına yanıt
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        75 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        "Galatasaray tarihi farkı kaçırdı!"
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        G20 toplantısı, aile fotoğrafı çekilmeden başladı
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Zelenskiy bugün Türkiye'ye geliyor
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Hamile kızını öldürüp kaçtı
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde kritik mesajlar
        Çamurda can pazarı
        Çamurda can pazarı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        Buğra'nın katili Yunanistan'a kaçarken yakalandı
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddiasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Elektrikte limit düşürüldü
        Elektrikte limit düşürüldü
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı
        Başkent'te kadın cinayeti! 2 kız çocuğu yetim ve öksüz kaldı

        Benzer Haberler

        Kadın girişimciler kurulu toplantısı ETSO'da yapıldı
        Kadın girişimciler kurulu toplantısı ETSO'da yapıldı
        Erzurum'un Hınıs ilçesinde "kırsalda bereket" projesi ile ilk buzağılar doğ...
        Erzurum'un Hınıs ilçesinde "kırsalda bereket" projesi ile ilk buzağılar doğ...
        Erzurum'da yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza uygulan...
        Erzurum'da yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza uygulan...
        Erzurum'un Aşkale ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine gird...
        Erzurum'un Aşkale ilçesinde zincirleme trafik kazası: 3 araç birbirine gird...
        29 Ekim Basketbol Cumhuriyet Kupası sona erdi
        29 Ekim Basketbol Cumhuriyet Kupası sona erdi
        Palandöken Dağı'nın zirvesi karla kaplandı
        Palandöken Dağı'nın zirvesi karla kaplandı