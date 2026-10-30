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        Erzurum 8. Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. 120 yayınevinin katıldığı, 100'den fazla yazarın okurlarıyla buluşacağı fuarda, on binlerce kitap, dergi ve çeşitli yayınlar kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Erzurum 8. Kitap Fuarı kapılarını açtı

        Doğu Anadolu Erzurum 8. Kitap Fuarı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. 120 yayınevinin katıldığı, 100'den fazla yazarın okurlarıyla buluşacağı fuarda, on binlerce kitap, dergi ve çeşitli yayınlar kitapseverlerin beğenisine sunulacak.

        Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başlayan açılış programında konuşmalara geçildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve Erzurum Valisi Aydın Baruş birer konuşma yaptı.

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        "Türkiye'de en çok kitabın okunduğu bir şehir olarak iftihar ediyoruz"

        Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptığı konuşmada, "Biz istiyoruz ki şehrimiz okuyan, yazan, düşünen, fikir üreten bir topluluk olsun. Hamdolsun Türkiye'de en çok kitabın okunduğu bir şehir olarak iftihar ediyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz, gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz. İstiyoruz ki kitapları okurlarımızla buluşturalım, yazarlarımızı okurlarımızla buluşturalım, daha iç içe olsunlar, daha güzel hizmetler vermeye devam etsinler" dedi.

        "Her kitap bir dosttur, her kitap bir âlemdir"

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, "Dijitalleşme çağında dijital bağımlılığın arttığı bir çağda tekrar kitap kokusunu, mürekkep kokusunu duymak ve o kitapların hayal dünyasına dalmak çok önemlidir. Dolayısıyla sayın vekilimiz de ifade etti; bizim dinimizin emri, ilk emri İkra'dır. Oku, Yaradan Rabbinin adıyla oku. Bizim de çok okumamız lazım. Her kitap bir dosttur diyor Cumhurbaşkanımız. Her kitap bir dosttur, her kitap bir alemdir. Onun söylediği çok güzel bir söz daha var: Oku, düşün, uygula ve neticelendir. İşte kitap okumak bizi bilmediğimiz alemlere, diyarlara götürür" diye konuştu.

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        Baruş: "Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız"

        Erzurum Valisi Aydın Baruş ise, "Kitaplar kelimelerin saklandığı hazine sandıklarıdır. Hazineleri keşfetmek ise bizim elimizdedir. Kitap okumak, bilinmedik ufuklara açılan bir keşif yolculuğudur. Kitaplar bu yolculukta bizlere yön gösteren mihenk taşlarıdır. Kitap ilimdir, kitap irfandır, kitap medeniyettir. Kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız" ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezerek yayınevlerinin temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açılışa konuşmacıların yanı sıra Erzurum İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tosun, Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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        30 Ekim8 Kasım tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, hafta içi 09.0020.00, hafta sonu ise 10.0020.00 saatleri arasında açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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