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        8. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı açıldı

        Erzurum'da düzenlenen "8. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:31 Güncelleme:
        8. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı açıldı

        Erzurum'da düzenlenen "8. Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı" törenle açıldı.

        Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılış programında mehter takımı gösteri yaptı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Aydın Baruş, okumanın hakikati, hikmeti, doğruyu ve güzeli aramak için yapılan bir ilim yolculuğu olduğunu belirterek, "Erzurum'da evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras onlara erken yaşta kazandıracağımız okuma tutkusu ve kitap sevgisidir." dedi.

        - "Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalıyız"

        Erzurum'un alimler şehri olduğunu dile getiren Baruş, şöyle konuştu:

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        "Kitaplar kelimelerin saklandığı hazine sandıklarıdır. Hazineleri keşfetmek ise bizim elimizdedir. Kitap okumak bilinmedik ufuklara açılan bir keşif yolculuğudur. Kitaplar bu yolculukta bizlere yön gösteren mihenk taşlarıdır. Kitap ilimdir, irfandır ve medeniyettir. Kitaptan değil kitapsızlıktan korkmalıyız. Erzurum, Çifte Minareli'den Yakutiye Medresesi'ne Kurşunlu'dan Ahmediye Medresesi'ne kadar uzanan tarihiyle alimlerin ve ariflerin ocağı olmuş bilginin ışığını asırlardır Anadolu'ya yaymış bir şehirdir."

        - "Türkiye'de en çok kitabın okunduğu bir şehir olarak iftihar ediyoruz"

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de kentin geçmişinde eğitim, öğretim ve kitabın önemli bir yeri olduğunu anlattı.

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        Sekmen, "Tarihimize dönüp baktığımızda ecdadımız bugünkü üniversitelerin o günkü ayarında olan medreseler, mektepler açılmış ve önemli işlevler görmüş. Tıbbi, sosyal, edebiyat ve dini alanda önemli muallimler yetiştirmiş bir şehrin mensubuyuz. İstiyoruz ki şehrimiz okuyan yazan düşünen ve fikir üreten bir topluluk olsun. Türkiye'de en çok kitabın okunduğu bir şehir olarak iftihar ediyoruz, gelecek nesillere aktarmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

        Programda ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ile Abdurrahim Fırat, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı birer konuşma yaptı.

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        Konuşmaların ardından protokol kurdele kesip stantları gezdi.

        Açılışa, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ve davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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