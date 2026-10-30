Erzurumspor FK, Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Giriş: 30.10.2026 - 16:45 Güncelleme:
Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında oynayacağı Çorum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde mavibeyazlılar ter idmanı gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından maç hazırlıklarını tamamlayan Dadaşlar, karşılaşma saatini beklemeye başladı.
Erzurum ekibinde Mustafa Yumlu sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
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