Short Track heyecan sürüyor

Yarışmanın 2. gününde Junior D Kadınlar kategorisi 500 Metre, Junior D Erkekler kategorisi 500 metre, Junior C Kadınlar kategorisi 500 Metre, Junior C Erkekler kategorisi 500 metre, Women kategorisi 500 metre, Erkekler kategorisi 500 metre, Junior D Kadınlar kategorisi 777 Metre, Junior D Erkekler kategorisi 777 metre, Junior C Kadınlar kategorisi 1000 Metre, Junior C Erkekler kategorisi 1000 metre, Women kategorisi 1000 metre, Erkekler kategorisi 1000 metre, Junior CD Karışık Bayrak, Junior CD Kadınlar Bayrak Takımı, Junior CD Erkekler Bayrak ve WomenMen Karışık Bayrak yarışlarında dereceye giren sporculara madalyalarını Buz Pateni Federasyon Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Hamdi Işık, Derya Aksoy ve Zekeriya Deniz ile Perfeks Bölge Başkanı İlker Özkara takdim ettiler.

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