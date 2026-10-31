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        ETÜ ile İŞKUR arasında gençlik programı protokolü imzalandı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönemine ilişkin protokol imzalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        ETÜ ile İŞKUR arasında gençlik programı protokolü imzalandı

        Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ile Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında İŞKUR Gençlik Programı'nın yeni dönemine ilişkin protokol imzalandı.

        Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve İŞKUR Erzurum İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'nun yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı ile İŞKUR heyeti katıldı.

        Üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları devam ederken iş deneyimi kazanmalarını, mesleki becerilerini geliştirmelerini ve çalışma hayatına hazırlanmalarını amaçlayan İŞKUR Gençlik Programı, ETÜ'de yeni dönemde de uygulanacak. Program kapsamında öğrenciler, üniversitenin akademik ve idari birimlerinde, sosyal ve kültürel faaliyetlerinde ve kampüs çalışmalarında görev alarak çalışma hayatına ilişkin deneyim kazanma fırsatı bulacak.

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        Yeni dönem programına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 1966 başvurunun yapıldığı program kapsamında, ETÜ'de görev alacak 338 öğrencinin seçimi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Canlı yayınlanan çekiliş sonucunda programa katılmaya hak kazanan öğrenciler açıklandı.

        İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, İŞKUR Gençlik Programı'nın öğrencilerin eğitim hayatları sürerken iş dünyasını tanımalarına ve mesleki deneyim kazanmalarına imkan sunduğunu belirterek, programın öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

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