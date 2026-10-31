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        Erzurumspor FK'nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Çorum FK'ya 31 mağlup olan Erzurumspor FK'nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Erzurumspor FK'nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

        Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Çorum FK’ya 31 mağlup olan Erzurumspor FK’nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK'ya 31'lik skorla kaybetti. Ligin 4. haftasında Konyaspor’u 10, 6. haftasında Samsunspor’u 10 ve 8. haftasında Eyüpspor’u 20 mağlup eden mavibeyazlı ekip, Çorum FK karşısında aldığı 31’lik mağlubiyetle 3 maç aranın ardından sahasında puan kaybetti.

        Dadaşlar bu mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 9. sıraya geriledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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