Erzurumspor FK'nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Dadaşlar bu mağlubiyetin ardından 14 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 9. sıraya geriledi.

Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çorum FK'ya 31'lik skorla kaybetti. Ligin 4. haftasında Konyaspor’u 10, 6. haftasında Samsunspor’u 10 ve 8. haftasında Eyüpspor’u 20 mağlup eden mavibeyazlı ekip, Çorum FK karşısında aldığı 31’lik mağlubiyetle 3 maç aranın ardından sahasında puan kaybetti.

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