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        Burak Yılmaz: "Ayaklarımız yere basacak"

        Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Erzurumspor FK galibiyetinin kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyerek, "Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Burak Yılmaz: "Ayaklarımız yere basacak"

        Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Erzurumspor FK galibiyetinin kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyerek, "Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık" dedi.

        Trendyol Süper Lig'in 10. hafta maçında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK’yı 31 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu.

        Bu hafta alınan galibiyetin kendileri adına çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Çünkü geçen haftaki mağlubiyetten sonra bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Oyuncuların bu reaksiyonu vereceklerini bana hafta içi hissettirdiler ama ne olursa olsun maçı taşımak çok önemliydi. Bu ligde deplasmanda 3 gol atıp kazanmak, 4 maçlık bir seriyi yakalamış, son 3 mağlubiyeti ilk 5'teki takımları olan Beşiktaş, Galatasaray ve Amedspor olan bir takımın hem serisini bitirdik. Bugün çok zor bir deplasmandan galip geldik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık. Oyuncularına 2 gün izin verdim. Ondan sonra Fenerbahçe maçına konsantre olacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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