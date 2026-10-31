Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Erzurum-Rize yolunda inşa edilen Dallıkavak Tüneli, Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkez Binası'nı açan Bakan Uraloğlu, daha sonra, hayatını kaybeden Gümüşhane Karayolları Şube Şefi Osman Sarıgün'ün ailesini ziyaret etti.

        Ardından Valiliğe ziyarette bulunan Uraloğlu, Vali Aydın Baruş ve vali yardımcıları tarafından karşılandı.

        Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Baruş'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açılışı yapılan Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nda da incelemelerde bulunan Uraloğlu, yetkililerden yeni kavşakla ilgili bilgi aldı.

        REKLAM

        Bakan Uraloğlu'na programlarında, Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Erzurum'da akıllı ulaşım sistemleri merkezi hizmete açıldı
        Erzurum'da akıllı ulaşım sistemleri merkezi hizmete açıldı
        Burak Yılmaz: "Ayaklarımız yere basacak"
        Burak Yılmaz: "Ayaklarımız yere basacak"
        Erzurumspor FK'nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
        Erzurumspor FK'nın iç sahadaki 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi
        Aşkale'nin yükselen yıldızları bölge üçüncüsü
        Aşkale'nin yükselen yıldızları bölge üçüncüsü
        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çorum FK: 3 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Erzurumspor FK: 0 - Çorum FK: 1 (İlk yarı)