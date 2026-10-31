Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Erzurum'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Erzurum-Rize yolunda inşa edilen Dallıkavak Tüneli, Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı ve Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkez Binası'nı açan Bakan Uraloğlu, daha sonra, hayatını kaybeden Gümüşhane Karayolları Şube Şefi Osman Sarıgün'ün ailesini ziyaret etti.

Ardından Valiliğe ziyarette bulunan Uraloğlu, Vali Aydın Baruş ve vali yardımcıları tarafından karşılandı.

Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Uraloğlu, Baruş'tan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışı yapılan Dadaşkent-Yıldızkent Yeni Nesil Kavşağı'nda da incelemelerde bulunan Uraloğlu, yetkililerden yeni kavşakla ilgili bilgi aldı.

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Bakan Uraloğlu'na programlarında, Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok ve Abdurrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve bakanlık yetkilileri eşlik etti.