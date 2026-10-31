Erzurumspor FK-Arca Çorum FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında evinde Arca Çorum FK'ye 3-1 yenilen Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, taraftarların önünde kazanmak istedikleri bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Serkan Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakip takımın kaliteli ayaklardan oluştuğunu belirterek, "İsim isim baktığınız zaman marka değeri, bütçe olarak tabii ki çok çok üstümüzde olan bir takım. Ama oyun sahada kazanılıyor kimseye o anlamda pes edecek değiliz. Bu niyetle haftaya iyi başladık ama maça iyi başlamadık. İki takım tarafından da domine edilen bir oyun yoktu. 20. dakikaya kadar dengede giden temposu çok yüksek olmayan bir oyun vardı." diye konuştu.

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VAR uygulamasına değinen Özbalta, "Top Smolcic'e geldiğinde hakem bayrağı kaldırmak durumunda diye düşünüyorum. Bu bence yan hakeme eksi puan olması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü net ofsayt diye gördük. Sonraki kısımları ise saygı ile karşılıyoruz. Bunun kuralları var ve VAR hayatımıza her sezonda yeniliklerle geldiği için bizim, oyuncuların, hakemlerin adapte olması kolay olmuyor. Saygı duyuyorum ama yediğimiz golle alakalı iletişimsizliğin nihai kararını akşam yorumcular söyler bizde dinler ve kabul ederiz. Zaten skoru kabul ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Özbalta, ikinci yarıya bazı değişikliklerle çıktıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

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"Devre arasında bazı şeyleri değiştirmemiz ve daha iyi yapmamız gerekiyordu. Oyunun coşkusu, isteği, arzusu, topla oynama, önde baskı, topu tutabilme, ikili mücadele gibi futbolun içindeki terimlerden hepsini daha iyi yapmak durumunda olduğumuz bir ikinci yarıya çıktık ve fena da gitmiyordu. Oyunu karşı kaleye yıktık. Birkaç oyuncu değişikliği onların katkısı son derece umut verici. İkinci golü talihsiz bir şekilde yedik ve bir reaksiyon göstererek 2-1 yaptık. Yine gerçekten talihsizlik. Orhan (Ovacıklı) bu haftaya kadar iyi bir performans sergiliyordu ama orada tabii ki topu kurtarmak isterken eline vurdu penaltı oldu. 3-1'den sonra oyunu değiştirmek tabii karşıdaki takım topa basıyor, kaliteli ayaklar kolay değil ve demoralize oluyorsunuz."

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Her maçtan ders alarak ayrıldıklarını dile getiren Özbalta, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz ligde bütçe olarak, marka değeri olarak Eyüpspor ile yarışan bir takımız. Yani iki takım var. Onun dışındakilerin rakamı, yani bugün oynadığımız karşılaşmadaki oyuncularının bütçesi bizim tam manasıyla 7-8 katımız. Süper Lig'de puan çok önemli ama bu oyuncu arkadaşlarımızın bizi getirdiği noktada hem umut verici hem de puan olarak sağlıklı bir yerdeyiz. Son 6-7 haftada sergiledikleri performansı, bugün gösteremediler ama yine aynı oyuncular. Tabii ki ders alarak, daha çok, daha sıkı çalışarak İnşallah milli araya girmeden Rizespor müsabakasında tekrar potansiyellerini açığa çıkaracaklardır diye düşünüyorum."

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- Arca Çorum FK cephesi

Arca Çorum FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, zor deplasmanda kazandıklarıı dile getirdi.

Geçen hafta aldıkları mağlubiyetten sonra reaksiyon vermeleri gerektiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Oyuncular bu reaksiyonu vereceklerini bana hafta içi hissettirdiler ama ne olursa olsun maça taşımak çok önemliydi. Bu ligde deplasmanda 3 gol atıp kazanmak ve dört maçlık seri yakalamış, 3 yenilgisini ilk 5'teki Beşiktaş, Galatasaray ve Amedspor'dan almış bir takımın hem serisini bitirdik hem de çok zor bir deplasmanda galip geldik. Oyuncularımı tebrik ediyorum emeklerine sağlık. Ayaklarımız yere basacak. Güzel bir süreç yakaladık oyuncularıma iki gün izin verdim. Ondan sonra Fenerbahçe maçına konsantre olacağız."