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        Ortak yazılı sınav sistemi ele alındı

        Erzurum'da İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:27 Güncelleme:
        Ortak yazılı sınav sistemi ele alındı

        Erzurum’da İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum Ölçme Değerlendirme Merkezini ziyaret ederek Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        Ziyarette; sınav hazırlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini dijital ortamda bütüncül bir yapıya kavuşturan OYSS'nin uygulanması, öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu ölçme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesi ve sınav sonuçlarının analiz edilerek öğrencilere etkili geri bildirimler sunulması konuları ele alındı.

        OYSS ile ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ortak standartların güçlendirilmesi, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin daha kapsamlı değerlendirilmesi ve eğitimde niteliğin artırılması hedefleniyor.

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