Narman Belediye Başkanı Kınalı'dan Bakan Uraloğlu'na Demirdağ tüneli talebi Başkan Kınalı: "Demirdağ tüneli yatırım programına alınsın" Bakan Uraloğlu: "Demirdağ Tüneli'ni Narman'ımıza kazandıracağız"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları ile DadaşkentYıldızkent Yeni Nesil Kavşağı’nın açılış töreninin ardından Narmanlıların Demirdağ Tüneli talebiyle karşılaştı. Tünel talebini dile getiren vatandaşlar, üzerinde "Dağları delen dünya liderimiz Demirdağ’ı da deler elbette" yazılı pankartla projeye dikkat çekti.

Başkan Kınalı’dan iki önemli proje talebi

Erzurum’un Narman ve Tortum ilçeleri arasında bulunan, 2 bin 450 rakımlı Kireçli Geçidi’ne yapılması talep edilen Demirdağ Tüneli için Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı, Bakan Uraloğlu’ndan projenin yatırım programına alınmasını istedi.

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Bölge halkı ve çevre ilçeler açısından büyük önem taşıyan Demirdağ Tüneli’nin yanı sıra Şehitler Barajı yoluyla ilgili taleplerini de dile getiren Başkan Kınalı, iki projenin Narman’ın ulaşımına ve bölgenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Başkan Kınalı, Bakan Uraloğlu’na hitaben yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanım, Demirdağ Tüneli’nin yatırım programına alınarak ilk kazmanın vurulmasını istiyoruz. Ayrıca Şehitler Barajı yolu ile ilçemize ulaşımı sağlayan yolun kuzeye alınması da Narman’ımız açısından büyük önem taşıyor. İlçemiz için hayati öneme sahip bu iki projeyle ilgili müjdeli haberlerinizi bekliyoruz. Narmanlı hemşehrilerim adına başta muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve kıymetli Bakanımıza gösterdikleri sıcak ilgi için şükranlarımı sunuyorum."

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Bakan Uraloğlu’ndan Demirdağ Tüneli mesajı

Demirdağ Tüneli talebine olumlu yaklaştığını ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Narmanlılara umut veren açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "İnşallah Allah izin verirse Demirdağ Tüneli’nin yatırım müjdesini kıymetli Narmanlı hemşehrilerimizle paylaşmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sizlerden, kıymetli Dadaşlardan biraz sabırlı olmanızı istiyorum. Demirdağ Tüneli’ni yatırım programına alarak Narman ilçemize kazandırmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu’nun açıklaması, Demirdağ Tüneli projesini uzun süredir bekleyen Narmanlılar arasında memnuniyet oluşturdu.