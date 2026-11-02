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        Tekman yolunda kaza: Sürücü kendini araçtan atarak kurtuldu

        Erzurum'un Tekman ilçesi ile kent merkezi arasındaki Palandöken Geçidi'nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç dere yatağına takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:52 Güncelleme:
        Tekman yolunda kaza: Sürücü kendini araçtan atarak kurtuldu

        Erzurum’un Tekman ilçesi ile kent merkezi arasındaki Palandöken Geçidi’nde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan araç dere yatağına takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Edinilen bilgilere göre, Erzurum istikametinden Tekman yönüne seyir halinde olan R.Ş. yönetimindeki araç, Tekman’a 27 kilometre kala kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına doğru takla attı.

        Aracın frenlerinin tutmadığını fark eden sürücü, kendisini camdan dışarı atarak araçtan kurtuldu. Hafif yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Erzurum’daki hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Kaza yerinde bulunan Azad Şahin, Palandöken yolunda sık sık kazaların yaşandığını belirterek, kazaların önüne geçilmesi için bölgeye tünel yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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