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        Iraklı iş insanları Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

        Duhok ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği temsilcileri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Iraklı iş insanları Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

        Duhok ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Odalar Birliği temsilcileri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasını (ETSO) ziyaret etti.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ziyarette, Türkiye ve Irak arasındaki 20 milyar doları aşan ticaret hacmine dikkati çekti.

        İki ülke arasındaki ticari potansiyeli daha da büyütmeyi hedeflediklerini belirten Özakalın, "Irak, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracatçılarımız için açık ara en büyük pazar konumundadır. Erzurum özelinde toplam dış satımımızın yaklaşık yüzde 15'ini doğrudan Irak'a yapıyoruz. Gıda, inşaat-yapı malzemeleri ve makine sanayisi alanlarında son derece güçlü ve istikrarlı bir tedarik zincirine sahibiz." dedi.

        Özakalın, dış ticaretin ana arteri olan Habur Sınır Kapısı üzerinden lojistik akışının kesintisiz devam ettiğini ifade ederek, Basra'dan Türkiye sınırına uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin tarihi önemine vurgu yaptı.

        Bölgedeki lojistik entegrasyonun Erzurum için kritik olduğunu aktaran Özakalın, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde yapımı bitme aşamasında olan Rize İyidere Lojistik Limanı, Irak'tan başlayıp Türkiye'ye uzanan ticaret aksının Karadeniz'e, dolayısıyla Avrupa ve Rusya pazarlarına açılan en stratejik çıkış kapısı olacaktır. Erzurum, güneyde Kalkınma Yolu ile gelecek olan ticaret akışını, kuzeyde İyidere Lojistik Limanı üzerinden deniz yollarına bağlayan en kritik lojistik kavşak noktasıdır. Temel vizyonumuz, şehrimizin üretim potansiyelini bu küresel koridora tam anlamıyla entegre etmektir."

        Karşılıklı işbirliği temennilerinin bulunulduğu ziyarette, Duhok Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şukri Cemil Nuri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkan Yardımcısı Avraz Bahjat Abdullah, Erbil Turizm Bakanlığı Yetkilisi Sirwan Tawfik ve Erbil Turizm Bakanlığı Turist Sorumlusu Abdullah İbrahim yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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