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        İspir'de DKMP ekiplerince bilgilendirme toplantısı yapıldı

        İspir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 16:45 Güncelleme:
        İspir'de DKMP ekiplerince bilgilendirme toplantısı yapıldı

        İspir'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.


        İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzurum DKMP Müdürü Nebi Doğan, Erzurum DKMP Şefi Asiye Karaevli Yüksel ve Erzurum DKMP orman muhafaza memuru Esra Ayyıldız tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

        Sunumda, İspir coğrafyasındaki avlanmaya yasak bölgeler ve avlanmaya açık bölgeler hakkında bilgi verildi.

        Toplantıya katılan muhtarlar tarafından mahallelerde üretim alanlarına zarar veren hayvanlarla ilgili yaşanan sorunlar dile getirildi.

        DKMP Müdürü Nebi Doğan da mağduriyet yaşayan ilgili vatandaşların nereye ve nasıl başvuracakları noktasında bilgi verdi.


        Özellikle kanunlar çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirten Doğan, jandarma ve emniyet güçlerinin bu konudaki hassasiyetine değinerek teşekkür etti.

        Toplantının sonunda katılımcılara avlak alanlarını gösterir harita dağıtıldı.

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