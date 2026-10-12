İspir'de muhtarlara sağlık eğitimi

İspir Toplum Sağlığı Başkanı Batuhan Kobya tarafından ilk yardım ve iletişim becerilerine yönelik bilgilendirme yapılan programda, muhtarlara bazı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

İspir Toplum Sağlığı Başkanlığınca, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katılan muhtarlara, fiziksel aktivite, beslenme, kanser taramaları ve erken teşhis gibi konularda sunumlar yapıldı.

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