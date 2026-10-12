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        İspir'de muhtarlara sağlık eğitimi

        İspir ilçesinde, "saha sağlık elçileri eğitimleri" kapsamında muhtarlara sağlık eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2026 - 16:55 Güncelleme:
        İspir'de muhtarlara sağlık eğitimi

        İspir ilçesinde, "saha sağlık elçileri eğitimleri" kapsamında muhtarlara sağlık eğitimi verildi.

        İspir Toplum Sağlığı Başkanlığınca, İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda düzenlenen programa katılan muhtarlara, fiziksel aktivite, beslenme, kanser taramaları ve erken teşhis gibi konularda sunumlar yapıldı.

        İspir Toplum Sağlığı Başkanı Batuhan Kobya tarafından ilk yardım ve iletişim becerilerine yönelik bilgilendirme yapılan programda, muhtarlara bazı bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

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