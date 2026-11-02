İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklarken; Erzurum Palandöken2,8 ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu. Palandöken’in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde 0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde 3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde 4, 1 Kasım 2026 gecesinde 3.2 ve 2 Kasım gecesinde 2.8 oldu.

Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye’nin en sıcak yeri oldu.