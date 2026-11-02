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        İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

        Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklarken; Erzurum Palandöken2,8 ile Türkiye'nin en soğuk yeri oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 11:19 Güncelleme:
        İşte Türkiye'nin en soğuk yeri

        Meteoroloji yurt genelinde yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceğini açıklarken; Erzurum Palandöken2,8 ile Türkiye’nin en soğuk yeri oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre; ülkemizde son 5 günde gerçekleşen en düşük sıcaklarda Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlem Merkezi rekoru elinde tuttu. Palandöken’in zirvesinde; 29 Ekim 2026 gecesinde 0.4, 30 Ekim 2026 gecesinde 3.3, 31 Ekim 2026 gecesinde 4, 1 Kasım 2026 gecesinde 3.2 ve 2 Kasım gecesinde 2.8 oldu.

        Mersin Silifke Taşucu ise 22,1 ile Türkiye’nin en sıcak yeri oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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