Keratokonus hastaları Erzurum'da ileri teknolojiyle tedavi ediliyor

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde, keratokonusun (k​​​​​orneanın öne doğru sivrileşmesi ve incelmesiyle görmenin bozulması) ilerlemesini durdurmak amacıyla uygulanan ücretsiz çapraz bağlama (cross-linking) tedavisiyle hastaların görme kaybı ve kornea nakline ihtiyaç duyma riski azaltılıyor.

Gözün önündeki kornea tabakasının incelerek öne doğru bombeleşmesine neden olan keratokonus, erken dönemde fark edilmediğinde görme seviyesinde ciddi kayıplara yol açabiliyor.

Hastanelere görme bulanıklığı, sürekli göz kaşıma ve çeşitli şikayetlerle başvuran hastalara, ileri teknolojik cihazlarla tanı konularak tedaviler gerçekleştiriliyor.

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Bu kapsamda keratokonus tanısı konulan hastalara, hastanenin Göz Bankası Sorumlusu da olan Doç. Dr. Mustafa Yıldırım ve ekibince lokal anestezi altında yaklaşık 30 dakikada süren ışın ve vitamin desteği tedavileri uygulanıyor.

Özel merkezlerde ücretli uygulanan, üniversite hastanesinde ise ücretsiz sunulan bu tedaviyle hastaların görme kaybı ve kornea nakli gereksinimi riski azaltılıyor.

Doç. Dr. Yıldırım, AA muhabirine, keratokonusun gözün ön kısmında yer alan kornea dokusunun öne doğru bombeleşmesi ve incelmesinin ilerlemesiyle görme kaybına neden olan bir hastalık olduğunu söyledi.

Genellikle 10'lu yaşlarda başlayan bu hastalığın 30'lu yaşlardan sonra ilerlemesinin durduğunu anlatan Yıldırım, "Genetik yatkınlık, çevresel faktörler bu hastalığın oluşma nedenleridir. Önemli olan hastalığı erken dönemde yakalayabilmek. Özellikle alerjik bireyler, gözünü sık kaşıyan çocuklar ve sık gözlük değiştiren hastalar, keratokonus açısından şüphelenilmesi gereken hasta gruplarıdır. Keratokonus için altın standart ​​​​​​​'cross-linking' tedavisidir. Yani hastalığı durdurmanın en önemli aşaması bu tedavidir." diye konuştu.

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Yıldırım, bu tedaviyle hastalardaki kornea dokusunun içerisindeki zayıf yapıyı sıkılaştırıp korneanın öne doğru bombeleşmesinin önüne geçmeyi ve uzun vadede iz gelişiminin ortadan kalkmasıyla kornea nakline gidişi engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu hasta gruplarında görme azlığı olduğu için sonraki süreçlerde kontakt lens ve lazer gibi ilave tedavi uygulamaları yapacaklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şu aşamada cross-linking tedavisiyle bu işe başladık. Daha önce bu cihaz hastanemizde yoktu. Her hafta 2-3 hasta alıyoruz. Son 1 yılda yaklaşık 40 hastaya müdahale ettik. İnşallah bu hastalarımızın uzun vadede kornea nakline ihtiyaç duymayacaklarını ümit ediyoruz."

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Yıldırım, hastalar uyanıkken uyguladıkları tedavi sürecinin yaklaşık yarım saat sürdüğünü ve işlemin çok ağrılı olmadığını dile getirdi.

- Ebeveynlere uyarılar

Erken teşhis için ebeveynlere önemli görevler düştüğünü belirten Yıldırım, "Çocuklar sık gözlük değiştiriyorsa, gözlük numaraları artıyorsa, görmeyi gözlükle tolere edemiyorlarsa bu kapsamda keratokonus şüphesiyle mutlaka muayene edilmesi lazım. Keratokonus tanısı konulan çocukların büyük kısmında alerjik yatkınlık bulunuyor ve bu hastalıkta gözlerin kaşınması durumu daha da kötüleştiriyor. Bu noktada çocukların gözlerini kaşımasının önüne geçilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Yıldırım, göz hastalıkları tedavisinde kullanılan cihazların kliniğe kazandırılmasında emeği geçen Rektör Hacımüftüoğlu'na, hastane yönetimi ve bölüm başkanı Prof. Dr. İbrahim Koçer'e teşekkür etti.