Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Kılıcı tutmayı bilmeyen Tekmanlı Abdullah eskrimdeki yükselişiyle antrenörünü şaşırttı

        Kılıcı tutmayı bilmeyen Tekmanlı Abdullah eskrimdeki yükselişiyle antrenörünü şaşırttı

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'un Tekman ilçesinde tavsiyeyle eskrime başlayan 11 yaşındaki Abdullah Korkmaz, ilk günlerde kılıcı nasıl tutacağını dahi bilmezken, 6 ayda elde ettiği şampiyonluk ve gösterdiği gelişimle antrenörünü şaşırttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kılıcı tutmayı bilmeyen Tekmanlı Abdullah eskrimdeki yükselişiyle antrenörünü şaşırttı

        YUNUS HOCAOĞLU - Erzurum'un Tekman ilçesinde tavsiyeyle eskrime başlayan 11 yaşındaki Abdullah Korkmaz, ilk günlerde kılıcı nasıl tutacağını dahi bilmezken, 6 ayda elde ettiği şampiyonluk ve gösterdiği gelişimle antrenörünü şaşırttı.

        Eski milli sporcu ve eskrim antrenörü Can Taşkıran'ın çabalarıyla geçen yılın ekim ayında ilçede daha önce bilinmeyen bir branşla tanışan Korkmaz, kısa sürede gösterdiği gelişimle dikkati çekti.

        Kılıcı ilk başlarda nasıl tutacağını bilmeyen Abdullah, kışın çetin geçtiği ilçede kar, tipi demeden antrenmanlara düzenli olarak katıldı.

        Genç sporcu Abdullah Korkmaz, 6 aylık yoğun çalışmanın ardından 28-29 Mart 2026'da katıldığı Elazığ'daki Ulusal Anadolu Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.

        Başarısıyla antrenörünü şaşırtan Abdullah, milli sporcu olmayı hedefliyor.




        - "Evi uzak olduğu için kar ve tipide gelemeyeceğini düşündüm, tek o gelmişti"

        Eskrim antrenörü ve il temsilcisi Can Taşkıran, AA muhabirine, 15 yıl aktif sporculuktan sonra Tekman'da antrenörlük yaptığını söyledi.

        İlçede okulda başlayan eğitimler sonrası çalışmalarını spor salonuna taşıdıklarını belirten Taşkıran, şöyle konuştu:

        "Abdullah çok özel bir sporcu. Disiplinli, öz güvenli ve çalışmayı seven bir çocuk. Coğrafi konum nedeniyle şartlar olumsuz geçiyor. Okullar tatil olmuştu ama civar evlerde oturan sporcular gelir diye antrenmanı iptal etmedim. Antrenmana gelince sadece Abdullah'ı gördüm ve 'nasıl geldin' dedim çünkü evi çok uzak. Kar ve tipi yüzünden geleceğini düşünmüyordum. Yürüyerek geldiğini söyledi. 'Ayakların ıslanmış' dedim, onun da bana 'hocam başarı için bazen ıslanmak gerekiyor' demesi beni çok gururlandırdı."

        Taşkıran, minik sporcunun çok gayretli olduğunu ifade ederek, "Altı aydır çalışıyoruz ve burada olmadığım zamanlar benim söylediğim hareketleri evde deniyor. Hiçbir antrenmanı kaçırmıyor. Yakın zamanda kolu incindi buna rağmen devam ediyor. Elazığ'da ulusal bir müsabakada salona girerken bana 'hocam şampiyon olacağım' dedi. İnandım dediğimiz gibi de oldu. Yüreği ve disipliniyle çıktı, şampiyonluğu ilçemize kazandırdı. Bizim için güzel bir motivasyon oldu. İnşallah diğer sporcularımız da bu başarıya erişecek. Amacımız fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlayıp Avrupa ve dünyada şampiyon olmalarını sağlamak." diye konuştu.




        - "Beş yıllık antrenörüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"

        İlçede daha önce böyle bir branşın olmadığını anlatan Taşkıran, "Ulusal düzeyde herhangi bir başarı yoktu. Bu başarının gelmesi çok ses getirdi. Fizik olarak güçlü ve yetenekli olması nedeniyle yaptığımız hareketleri çabuk öğreniyor. Altı aydır devam ediyor ama rakipleri yaklaşık 3-4 yıllık sporcular. Bunlarla mücadele etti ve yendi. Çok şaşırdım. Beş yıllık antrenörüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Mücadele azmi beni gerçekten çok büyüledi. Daha iyi neler yapabiliriz bunun için çalışıyoruz. İleride kesinlikte ülkemizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında temsil edecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Sporcu Abdullah Korkmaz da ilk geldiğinde kılıcı dahi tutmayı bilmediğini aktardı.

        Çabalayıp Elazığ'da şampiyon olduğunu söyleyen Abdullah, "Şimdi İzmir'de maçımız var, orada da birinci olup yurt dışında ülkemi temsil ederek İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Eskrimi çok seviyorum, rakibinin ne yapacağını tahmin etmek, korkutmak güzel bir spor. Küçükken internette görmüştüm, keşke burada da olsa demiştim Can hocamız ortaya çıkınca yaptık. Avrupa ve dünyada şampiyon olup Türkiye'yi temsil etmek ve kaymakam olmayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        YKS'de bir soru iptal edildi, bir sorunun cevabı değişti
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        En düşük emekli aylığı ne kadar olacak?
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Sevgilisi ile onu kurtaran kadını feci dövdü!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Trabzonspor'dan 4 transfer birden!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Üç alanda büyük değişime gidiliyor!
        Duran'da sona doğru!
        Duran'da sona doğru!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Yürek yakan olay... Kiraz uğruna canından oldu!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Mbappe, Dünya Kupası'nın zirvesinde!
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Restoran ve kafelerde yeni dönem resmen başladı
        Ünlü oyucu evleniyor
        Ünlü oyucu evleniyor
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        İzlanda birinci, Rusya sonuncu
        Denizde aşka geldiler
        Denizde aşka geldiler
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Akılalmaz hamilelik oyunu!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Büyük kararlar için bekleyin!
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Ağzını kapattı, kırmızı kart gördü!
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Askeri hastaneler için "hibrit model" formülü
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Annesinin gözleriyle üniversiteden mezun oldu
        Altında düşüş sürüyor
        Altında düşüş sürüyor
        "Ölümden korkuyorum"
        "Ölümden korkuyorum"

        Benzer Haberler

        Menisküs ameliyatından kaçtı, diz ağrısı için sardığı ot bacaklarını yaktı
        Menisküs ameliyatından kaçtı, diz ağrısı için sardığı ot bacaklarını yaktı
        Haydar Aliyev'in danışmanı İrfan Ülkü'nün, özel kaleminin kütüphanesi Erzur...
        Haydar Aliyev'in danışmanı İrfan Ülkü'nün, özel kaleminin kütüphanesi Erzur...
        Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmalara yerinde inceleme
        Erzurum Havalimanı'ndaki çalışmalara yerinde inceleme
        Anne ve babasından Ahmet Sami için "Umuda ortak olun" çağrısı
        Anne ve babasından Ahmet Sami için "Umuda ortak olun" çağrısı
        İşte Erzurum'a dair dikkat çeken rakamlar
        İşte Erzurum'a dair dikkat çeken rakamlar
        İşte Erzurum mahkemelerinin 2025 AYM ve AİHM karneleri
        İşte Erzurum mahkemelerinin 2025 AYM ve AİHM karneleri