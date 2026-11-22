ERZURUM’daki hırsızlık için girdiği kuyumcu dükkanının sahipleri Cem (40) ve Cüneyt Özoltu (49) kardeşleri tabancayla yaralayan Recep Ö., adliyeye sevk edilirken, basın mensuplarına 'adalet için yaptığını' söyledi.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Yakutiye ilçesi Taşmağazalar bölgesinde meydana geldi. Skuterle kuyumcular çarşısına gelen Recep Ö., girdiği dükkanda tabancasını çalışana doğrultup, altınları poşete doldurmasını istedi. Bu sırada üst katta kahvaltı yapan iş yerinin sahibi olan kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu, merdivenlerden inip şüpheliye müdahale etmek istedi. Recep Ö.'nün ateş açmasıyla kardeşler yaralandı, mermilerden biri de iş yerinin karşısındaki züccaciye mağazasının camına isabet etti.

REKLAM

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra kaçan Recep Ö., çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı 2 kardeşin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli Recep Ö. ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanan Recep Ö, bugün, sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Basın mensuplarının "Neden kuyumcuyu soymak istedin" sorusuna "Adalet için" cevabını veren Recep Ö, "Bayrağa yakışanı yaptım" dedi.