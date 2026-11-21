ERZURUM’da soygun için kuyumcu dükkanına giren Recep Ö. (30), kendisine müdahale eden iş yeri sahibi Cem (40) ve Cüneyt Özoltu (49) kardeşleri tabancayla yaraladı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, kaçmaya çalışan Recep Ö., esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Taşmağazalar bölgesinde meydana geldi. Skuter ile kuyumcular çarşısına gelen Recep Ö., bir iş yerine girip tabancasını çekerek çalışana doğrultu, altınları poşete doldurmasını istedi. Bu sırada iş yerinin üst katında kahvaltı yapan iş yerinin sahibi kardeşler Cem ve Cüneyt Özoltu, merdivenlerden inerek şüpheliye müdahale etmek istedi. Recep Ö.’nün açtığı ateşte kardeşler yaralandı. Mermilerden biri de iş yerinin karşısında bulunan zücaciye mağazasının camına isabet etti.

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Olayın ardından kaçmaya çalışan Recep Ö., çevredeki esnafın müdahalesiyle yakalandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, Recep Ö., Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için emniyete götürüldü.