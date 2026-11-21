Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), akademik performansa dayalı URAP Türkiye sıralamasında yükselişini sürdürdü. Bir önceki yıla göre 8 basamak ilerleyen ETÜ, Türkiye genelinde 67. sıradan 59. sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı.

Son üç yılda 16 basamaklık yükseliş

Üniversitelerin akademik performanslarını bilimsel yayın, atıf ve araştırma göstergeleri üzerinden değerlendiren University Ranking by Academic Performance (URAP) sıralamasında ETÜ, son üç yılda istikrarlı bir gelişim gösterdi.

2024 yılında Türkiye genelinde 75. sırada yer alan ETÜ, 2025 yılında 67. sıraya, 2026 yılında ise 59. sıraya yükseldi. Böylece son üç yılda toplam 16 basamak ilerleyen üniversite, bilimsel üretkenlik ve araştırma kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmalarının sonuçlarını sıralamalara yansıttı.

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Farklı kategorilerde de dikkat çeken başarı

Genel sıralamadaki yükselişini farklı kategorilere de taşıyan ETÜ, tıp fakültesi bulunmayan üniversiteler arasında 2024 yılında 20. sıradayken 2026 yılında 13. sıraya yükseldi. Aynı dönemde 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında 25. sıradan 18. sıraya ilerleyen ETÜ, her iki kategoride de 7 basamaklık yükseliş kaydetti.

Devlet üniversiteleri sıralamasında 2024 yılında 59. sırada bulunan ETÜ, 12 basamak ilerleyerek 47. sıraya yerleşti. Üniversite ayrıca 6.000'den az öğrencisi bulunan üniversiteler arasında 7. sıradan 5. sıraya yükselerek bu kategoride de başarısını artırdı.

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Rektör Çakmak: "Akademik başarımızı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz"

URAP sonuçlarını değerlendiren ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, üniversitenin akademik performansında kaydedilen yükselişin ortak bir emeğin ürünü olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitemizin URAP sıralamasında her yıl istikrarlı bir şekilde yükselmesi, bilimsel araştırma ve akademik üretkenlik alanında ortaya koyduğumuz çalışmaların somut bir göstergesidir. Genç bir üniversite olmamıza rağmen araştırma kapasitemizi güçlendiren, nitelikli bilimsel üretimi teşvik eden ve akademik iş birliklerini önceleyen bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim için asıl önemli olan, elde ettiğimiz bu ilerlemeyi kalıcı hale getirerek üniversitemizi ulusal ve uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımaktır. Önümüzdeki dönemde de bilimsel yayın kalitemizin artacağına ve araştırma altyapımızın gelişeceğine inanıyorum. Bu başarıda emeği bulunan tüm akademik ve idari personelimize, teşekkür ediyorum."