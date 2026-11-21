Topcu, gerekli mesleki eğitimleri tamamlayan sosyologların yeniden aile danışmanlığı kapsamına alınmasını, mevcut hakların korunmasını ve Sosyologluk Meslek Yasası’nın çıkarılmasını talep etti.

2012 yılında yürürlüğe giren önceki yönetmelikle sosyologların gerekli eğitimleri tamamlayarak aile danışmanı olabildiklerine dikkat çekilen dilekçede, yeni düzenlemeyle bu imkânın gelecek dönemler için ortadan kaldırıldığı belirtildi.

Danıştay Başkanlığına hitaben hazırlanan dava dilekçesinde, sosyoloji mezunlarının aile danışmanlığı alanındaki genel mesleki yeterlilik kapsamından çıkarılmasının Anayasa’nın eşitlik ve ölçülülük ilkelerine, çalışma hakkına ve kamu yararına aykırı olduğu savunuldu.

Ailenin toplumun en temel kurumu olduğuna dikkat çeken Topcu, ekonomik sorunlar, göç, yoksulluk, toplumsal değişimler, aile içi iletişim ve kuşaklar arası çatışmaların sosyolojinin temel çalışma alanları arasında yer aldığını belirtti.

DUSODER Genel Başkanı Necdet Topcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda sosyologların bilimsel birikiminin, mesleki emeğinin ve haklarının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Dünya Sosyologlar Derneği (DUSODER) Genel Başkanı Necdet Topcu, 7 Kasım 2026 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği’nin ilgili hükmünün iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle yargıya başvurduğunu açıkladı.

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