Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden Erzurum'da, Süper Lig temsilcisi Erzurumspor FK'nın maçlarını oynadığı Kazım Karabekir Stadyumu'nun hibrit çim zemini dondurucu soğuklara rağmen yeşil görüntüsünü koruyor. Alttan ısıtma sistemiyle desteklenen stadyumun zemini, Göztepe karşılaşması öncesinde dronla görüntülendi.

Erzurum'da kış mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfırın altında 10 derecelere kadar düşüyor. Sert kış şartlarına rağmen Erzurumspor FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Kazım Karabekir Stadyumu'nun futbol sahası, bakımlı görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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Stadyumun zemininde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları kapsamında Mayıs 2025'te mevcut çim tabakası tamamen kaldırılarak saha altyapısı ve sulama sistemi elden geçirildi. Ardından tohumlama destekli hibrit çim sistemine geçildi. Ağustos 2025'te tamamlanan çalışmalarla stadyum yeni zeminiyle sezona hazır hale getirildi.

Hibrit çim teknolojisinin yanı sıra alttan ısıtma sistemiyle desteklenen saha zemini, Erzurum'un dondurucu soğuklarına karşı korunuyor. Sistem sayesinde zeminin donmasının önüne geçilmesi hedeflenirken, saha futbol karşılaşmaları için uygun şartlarda tutuluyor.

Erzurumspor FK'nın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın saat 13.30'da Göztepe'yi konuk edeceği karşılaşma öncesinde stadyumda hazırlıklar tamamlandı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki saha bakım ekipleri, hibrit çimin bakımını gerçekleştirerek çizgi çekimi ve son kontrolleri yaptı.

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Kar yağışına ve dondurucu soğuğa rağmen yeşil görüntüsünü koruyan Kazım Karabekir Stadyumu'nun zemini drone ile havadan görüntülendi.