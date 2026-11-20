Erzurum'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Erzurum'da otomobilin çarptığı bir çocuk yaralandı.
Erzurum'da otomobilin çarptığı bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şükrüpaşa Mahallesi’nde seyir halinde olan Tofaş marka otomobilin sürücüsü, yola çıkan çocuğa çarpmamak için ani fren yaptı. Ancak sürücünün müdahalesine rağmen otomobil çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.