Kars, Erzurum ve Ağrı'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kars'ta cuma namazı sonrası Evliya Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar İsrail aleyhine sloganlar attı.

Anadolu Gençlik Derneği Kars Şube Başkanı Emre Çelikörs, grup adına yaptığı açıklamada, yıllardır süregelen ve son dönemlerde insanlık tarihinin gördüğü en ağır soykırımlardan birine dönüşen İsrail'in işgal ve zulümünün devam ettiğini söyledi.

Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum sivillerin hedef alındığını ifade eden Çelikörs, "Hastanelerin, okulların ve ibadethanelerin yerle bir edildiği bu vahşet, sadece Filistin halkına değil, bütün bir insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Bizler, Sultan Alparslan’ın Anadolu’ya ilk adımını attığı bu topraklardan, Ebu’l Hasan Harakani Hazretleri'nin manevi ikliminden Kudüs’e ve Gazze’ye selam gönderiyoruz. Tarih boyunca mazlumun yanında, zalimin karşısında durmuş bir medeniyetin evlatları olarak, kardeşlerimizin acısını yüreğimizin en derininde hissediyoruz." dedi.

REKLAM

Çelikörs, şunları kaydetti:

"​Ancak biliyoruz ki sadece kınamak, sadece üzülmek artık yeterli değildir. Tüm dünya şunu çok iyi bilmeli uluslararası toplum, siyonist rejimin pervasızlığına karşı somut, caydırıcı ve kesin adımlar atmak zorundadır. Ticari, diplomatik ve askeri tüm ilişkilerin kesilmesi, ablukanın tamamen kaldırılması ve Gazze’ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması ertelenemez bir zorunluluktur. ​Buradan tüm vatandaşlarımıza da sesleniyoruz, boykot, elimizdeki en güçlü silahlardan biridir. Zalimin ekonomisine su taşıyan hiçbir ürünü evimize sokmayarak, tepkimizi hayatımızın her anında diri tutmalıyız. Dualarımızla, boykotumuzla ve meydanlardaki duruşumuzla Gazze direnişinin yanında olmaya devam edeceğiz."

REKLAM

- Erzurum

Erzurum'da, İHH İnsani Yardım Vakfı Erzurum Şubesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları açarak tekbir getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar da ellerindeki oyuncakları ve çocuk figürlerini yere atarak İsrail'in Gazze'deki çocuklara yönelik zulmüne dikkati çekti.

Grup adına açıklama yapan Ali Berat Çelik, Gazze'deki çocukların yaşadıkları acılardan bahsetti.

Çocukların oyun oynamayı, sevdikleriyle vakit geçirmeyi ve güven içinde yaşamayı istediğini ifade eden Çelik, "İsrail saldırılarında evler, okullar, hastaneler ve ibadethaneler yıkıldı, çocukların hayalleri ellerinden alındı. Saldırılarda 22 bin Gazzeli çocuk hayatını kaybetti. 22 bin Gazzeli çocuğun her birinin bir ismi, bir gülüşü, büyüyünce yapmak istediği bir mesleği vardı. Kimi doktor olup insanlara yardım edecekti, kimi öğretmen olup iyi insanlar yetiştirecekti. Ama pek çoğu annesinin kucağında, uyuduğu yatağında ya da bir yudum temiz su ve bir parça ekmek ararken hayatını kaybetti." dedi.

REKLAM

Çelik, Gazze'de hayatta kalmaya çalışan çocukların soğuk ve açlıkla mücadele ettiğini belirterek, insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının engellenmemesi çağrısında bulundu.

Son sel felaketinde Gazze'de 70 bin çadırın su altında kaldığını, bölgede yaşayanların barınma, kıyafet, battaniye, temiz su ve gıdaya ihtiyaç duyduğunu anlatan Çelik, "Biz imkansız şeyler istemiyoruz. Sadece bombaların susmasını, arkadaşlarımızın karnının doymasını ve tıpkı bizim gibi korkmadan gülebilmelerini istiyoruz. Lütfen artık sesimizi duyun ve çocukları koruyun. Bu acılar artık bitsin ve çocuklar ölmesin." ifadelerini kullandı.

REKLAM

- Ağrı

Ağrı Filistin'e Destek Platformunca "Gazzeli Çocuklar İçin Ailelerimizle ve Çocuklarımızla Yürüyoruz" programı yapıldı.

Bu kapsamda kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Merkez Camisi önünde bir araya geldi.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan çocuk Zeynep Tanko, dünyanın neresinde olursa olsun çocukların birbirine benzediğini söyledi.

Gazzeli arkadaşlarının sesini duyurmak için toplandıklarını belirten Tanko, "Gazzeli çocuklar, yıllardır yalnızca Gazzeli oldukları için bombaların hedefi oluyor. İsrail'in saldırıları yüzünden evleri yıkılıyor, en sevdiklerini kaybediyorlar. Bu saldırılar sadece binaları, okulları, hastaneleri ve ibadethaneleri yıkmadı. Çocukların hayallerini de yıktı. İsrail'in saldırılarında 22 bin Gazzeli çocuk şehit oldu." diye konuştu.

REKLAM

Ardından çocuklar Gazze ile ilgili şiirler okudu, vatandaşlar Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yaptı.