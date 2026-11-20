Erzurum'da 2 kişinin otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu kaza kamerada
Erzurum'da 2 kadının otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erzurum'da 2 kadının otomobilin çarpmasından son anda kurtulduğu kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Terminal Caddesi'nde yağışlı havada pikabı sollayan otomobil, park halindeki 2 araca çarparak durabildi.
Bu esnada yol kenarında bekleyen 2 kadın, otomobilin geldiğini görünce koşarak kaldırıma çıkıp kazadan son anda kurtuldu.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen kazada yaralanan olmadı ve 5 araçta hasar oluştu.
Görüntülerde, kazayı gören vatandaşların da yardıma geldiği görülüyor.
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