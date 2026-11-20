TEVHİD FURKAN NEHRİ - Erzurum'da yaklaşık 4 yıldır çocuklara bilimsel çalışmalarla tanışma ve kendilerini geliştirme imkanı sunan bilim yuvası, düzenlediği veli-çocuk etkinlikleriyle aileleri de bu sürece dahil ederek birlikte öğrenme ve üretme ortamı oluşturuyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde Yakutiye ilçesinde hayata geçirilen Bilim Erzurum'da, teknoloji ve bilim meraklısı 6-14 yaş arasındaki çocukların yetiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Şükrüpaşa Mahallesi'nde 5 bini kapalı olmak üzere 20 bin metrekare alana kurulan merkezde, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, 7 farklı atölyede teknoloji ve bilim uzmanlarından hem teorik hem de pratik eğitimler alıyor.

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Girişim, teknoloji, matematik, doğa, tasarım, hava-astronomi ve akıllı tarım atölyelerinde eğitim alan öğrencilere, yaş gruplarına göre bilimsel konular anlatılıyor. Ailelerin de katılımına açık programlar düzenleyen merkez, veli ve çocukların birlikte vakit geçirmesine, yeni deneyimler kazanmasına ve ortak çalışmalar yapmasına imkan sağlıyor.

Özellikle yoğun günlük yaşam içerisinde çocuklarıyla farklı etkinliklerde buluşma fırsatı yakalayan veliler, bu programlarda hem çocuklarının ilgi alanlarını yakından tanıyor hem de onların öğrenme süreçlerine eşlik ediyor.

Ara tatil dolayısıyla bu kez akşam saatlerinde düzenlenen etkinlikte de veliler ve çocukları aynı ortamda bir araya gelerek çeşitli çalışmalara katıldı.

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Bilimsel etkinlikleri aile katılımıyla daha keyifli hale getiren merkez, çocukların erken yaşta bilimle buluşmasının yanı sıra ailelerin de bu heyecana ortak olmasını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürü Yakup Koçak, AA muhabirine, merkezin 4 yıldır faaliyet gösterdiğini ve binlerce öğrencinin burada eğitimler aldığını söyledi.

Bu kapsamda velilerin de merkezde çocuklarıyla kaliteli vakit geçirmeleri için veli-çocuk etkinliklerinin gerçekleştirildiğini anlatan Koçak, "Velilerimizi bilinçlendirmek, burada ne yapıldığını anlatmak ve çocuklarıyla ortak vakit geçirmeleri için bu etkinlikleri yapıyoruz. Daha önce gündüz saatlerinde yaptığımız etkinliği bu ara tatilde ilk defa akşam saatinde yaptık." dedi.

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- "Velilerimiz çocuklarıyla deneylerde buluşuyor"

Koçak, şunları söyledi:

"Günümüzde veliler çocuklarıyla ortak zaman geçirseler de ortak paydada buluşmuyorlar. Biz özellikle onlara ortak bir hedef veriyoruz ve bunu çocuğuyla beraber gerçekleştiriyor. Bizim için en kıymetli noktası bu. Sonrasında da beraber bilimsel çalışmalar yapılıyor ve velilerimiz çocuklarıyla deneylerde buluşuyor. Bu etkinliklerimizin geri dönüşleri çok iyi oluyor. Kayıt açtığımız zaman 15 dakika içerisinde doluyor. Kitlemiz çok artmış durumda. Her alanda çalışmalarımız olmasına rağmen özellikle teknoloji ve astronomi alanında çocuklarda farklı değişimler gözlemliyoruz. 10 binden fazla velimizi, bu etkinliklerle merkezimizde ağırladık. Akşam saatlerindeki etkinliklerimizin ilkini yaptık. Bundan sonra da bunu devam ettirmeyi düşünüyoruz."

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Çocukların tatillerini merkezde geçirmelerinin de kıymetli olduğunu vurgulayan Koçak, "Çocukların tatil döneminde kendilerinin bir konuda bilgi sahibi olacak şekilde eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezde eğitmen olarak görev yapan Abdulkadir Sümbül ise ara tatil etkinlikleri kapsamında velilerin davet edildiğini kaydederek, her etkinliğin bir konsept üzerine olduğunu bildirdi.

Sümbül, "Türkçede kırkyama olarak bilinen 'Kinusaiga' isimli Japon sanatını velilerimiz çocuklarıyla birlikte yapıyor. Burada hem deneyler yapıyoruz hem de sanat dallarında velilerin çocuklarıyla bir şeyler yapmasını sağlıyoruz. Özellikle veli ve çocuğun birlikte etkileşim halinde olarak çalışma yapmasını istiyoruz. Her ay veli-çocuk etkinliği gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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Merkeze kızıyla etkinlik için gelen Uğur Uyğur, çok güzel bir ortam oluşturulduğunu ve çocuğuyla etkinliklerde hem eğlendiklerini hem de öğrendiklerini anlattı.

- "Ben babamla böyle bir etkinliğe geldiğimi hiç hatırlamam"

Hakan Alkan ise kızıyla etkinliklere katıldığını kaydederek, "Kızımla kırkyama etkinliği yapıyoruz. Çok eğleniyoruz. Ben babamla böyle bir etkinliğe geldiğimi hiç hatırlamam. Artık devir değişti. Kızımla da elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada da çok güzel bir ortam oluşturdular." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Aybüke Alkan ise babasıyla etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu paylaştı.