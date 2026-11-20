Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı Mahalle sakinleri doğal yaşam alanlarından çıkarak bahçelerine kadar gelen yaban keçilerini koruyarak onların güvenle yaşam sürdürmelerini sağlıyor.

Olur'un doğal güzellikleriyle dikkat çeken Ormanağzı Mahallesi, bu kez yaban keçileriyle gündeme geldi. Mahalle çevresindeki dağlık alanlarda yaşayan yaban keçileri, zaman zaman bahçelere kadar inerek otluyor, derelerden ve su kaynaklarından su içiyor. İnsanlarla iç içe yaşamaya alışan yaban keçileri, mahalle sakinlerinin de ilgisini çekiyor.

Olurlular, yaban keçilerini doğanın kendilerine sunduğu bir güzellik olarak gördüklerini belirterek, onların korunması için büyük hassasiyet gösteriyor. Yaban keçilerinin avlanmasına kesinlikle müsaade etmediklerini ifade eden vatandaşlar, bu doğal zenginliğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguluyor.

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Mahalle sakinlerinden Yıldırım Çalışkan, yaban keçilerinin bahçelerine kadar indiğini belirterek, "Dağ keçileri bahçelerimize kadar gelip otluyor, su içiyorlar. Bunlar bizim mahallemizin güzellikleri. Onları görmek bizleri mutlu ediyor" dedi.

Özkan Aydın ise yaban keçilerinin mahalle için önemli bir doğal değer olduğunu ifade ederek, "Dağ keçileri bahçelerimize kadar inip otluyor, dereden su içiyorlar. En önemlisi, biz mahalle sakinleri olarak bu keçilere sahip çıkıyoruz. Avlanmalarına müsaade etmiyoruz. Onları koruyup kollayarak gelecek nesillere aktarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinin yaban hayatına gösterdiği duyarlılık, insan ile doğanın uyum içerisinde yaşayabileceğini ortaya koyarken, bölgenin doğal güzelliklerine de ayrı bir değer katıyor.