Kaza, akşam saatlerinde Yakutiye ilçesindeki Terminal Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki 3 araç aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Araçlar çarpışmanın etkisiyle savruldu. Bu sırada yol kenarında bekleyen iki kişi, üzerlerine doğru gelen araçları fark ederek son anda kendilerini kaldırıma attı. 2 kişi, araçların arasında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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