Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada 2 şüpheli gözaltına alındı
Erzurum'da aile bireyleri arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzurum’da aile bireyleri arasında çıkan sopalı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Caddesi’nde aynı aileden S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada A.S’nin diz kapağı kırıldı, diğerleri de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
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