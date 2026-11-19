Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan 7 proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 7. Dönem kapsamında destek almaya hak kazandı.

Gençlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik gelişimlerini desteklemek, proje üretme kapasitelerini artırmak ve öğrenci topluluklarının faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla yürütülen ÜNİDES programı kapsamında ETÜ'lü öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı 7 proje desteklenmeye değer bulundu. Bilim ve teknolojiden çevre ve iklime, kariyer gelişiminden afet farkındalığına kadar çeşitli konuları kapsayan projeler, öğrencilerin toplumsal sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımlarını ve üretkenliklerini ortaya koydu.

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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrenci topluluklarının üniversite yaşamının önemli bir parçası olduğunu belirterek, gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve proje üretme süreçlerinde aktif rol almalarını önemsediklerini ifade etti.

Öğrencilerin farklı disiplinlerde geliştirdikleri projelerle destek almaya hak kazanmalarının memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Çakmak, "Üniversite olarak öğrencilerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda araştıran, üreten, sorumluluk alan ve topluma katkı sunan bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. ÜNİDES kapsamında 7 projemizin desteklenmeye hak kazanması, öğrencilerimizin farklı alanlardaki üretkenliğinin ve proje geliştirme konusundaki gayretlerinin önemli bir göstergesidir. Bu başarıda emeği bulunan tüm öğrencilerimizi ve akademik danışmanlarını tebrik ediyor, projelerinin hayata geçirilmesi sürecinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÜNİDES 7. Dönem kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin ön hazırlık süreci 1824 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Projelerin uygulama süreci ise 25 Kasım 2026 tarihinde başlayarak 30 Ağustos 2027 tarihine kadar devam edecek.

ÜNİDES 7. Dönem kapsamında ETÜ'den destek almaya hak kazanan projeler ve öğrenci toplulukları şöyle sıralandı:

Çocuk Kulübü: Fizyoterapide Biyomekanik Karar Verme ve Klinik Uygulamalar Zirvesi

Ekoloji ve İklim Topluluğu: Geleceğe Yeşil Bakış: İklim, Ekoloji ve Biyoteknoloji Buluşması

Endüstri Mühendisliği ve ARGE Topluluğu: Yapay Zekâ Odağında Kariyer Yolculuğu: Etkin CV Hazırlama ve Mülakat Simülasyonu

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ETÜ KARPAM Radyo Kulübü: Kampüsten Geleceğe: Gençlerin Sesi

ETÜ Nova: Köyümde Bilim Kardeşliği

Ombudsmanlık Topluluğu: Doğudan Batıya Dirençli Şehirler: Toplumsal Afet Bilinci Oluşturulmasında Gençlik Birlikteliği

Tulpar Uzay ve Roket Kulübü: TULPAR Advance Up2