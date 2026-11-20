TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, oda seçimleri öncesinde meclis ve meslek komitesi üyesi adayları, kurul başkanları ve oda üyeleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Dört yıllık hizmet dönemini kapsayan kapsamlı faaliyet filminin izletildiği programda konuşan Özakalın, başladıkları projeleri tamamlamak ve Erzurum’u ticari hedeflerine ulaştırmak için yeni dönemde de başkanlığa talip olduğunu açıkladı.

Dört yıl önce "Ek işimiz değil, tek işimiz ETSO olacak; statik değil dinamik, gündemin peşinden giden değil gündem kuran bir oda olacağız" sözüyle yola çıktıklarını hatırlatan Özakalın, bugüne kadar yapılan çalışmaları rakamlarla ve somut projelerle paylaştı.

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Sanayi ve istihdamda 10 milyar liralık hedef

Erzurum’un stratejik konumuyla yeniden uluslararası ticaret yollarının kavşağına yerleştiğini vurgulayan Özakalın, Zengezur Koridoru, Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve dört mevsim açık ulaşım sağlayan tünellerin şehre önemli bir avantaj sunduğunu belirtti. Amaçlarının yalnızca yüklerin geçtiği bir merkez değil, üretim ve dağıtım üssü olmak olduğunu ifade eden Özakalın, sanayi yatırımlarındaki son durumu şu sözlerle

aktardı: "Erzurum Merkez 2. Organize Sanayi Bölgemizde 152 hektarlık alandaki parsellerimizin tamamına yakınını yatırımcılarımıza tahsis ettik. Onlarca firmamız üretime geçti, onlarcasının inşaatı sürüyor. Mevcut tahsislerin sabit yatırım tutarı 5,7 milyar liraya, öngörülen istihdam ise 4 bin 500 kişiye ulaşıyor. Genişleme etapları tamamlandığında hedefimiz 10 milyar liralık yatırım ve 20 bini aşan istihdamdır. Organize sanayi bölgelerimizin 2030 yılına kadar 6. bölge teşviklerinden yararlanır hâle gelmesiyle şehrimizde daha önce bulunmayan tekstil sektörü sıfırdan oluştu."

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Aziziye Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yer seçiminin tamamlanıp ÇED sürecinin başladığını kaydeden Özakalın, Erzurum'un 1980'li yıllarda tarım ve hayvancılıkta ulaştığı 350 milyon dolarlık ihracat hacmini yeniden yakalamayı hedeflediklerini söyledi.

İstihdam verilerine de değinen Özakalın, Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı kapsamında 3 binden fazla vatandaşa mesleki eğitim verildiğini, bin 859 kişinin doğrudan istihdama kazandırılmasıyla ETSO’nun 81 il arasında Türkiye birincisi olduğunu hatırlattı. Çağrı merkezlerindeki çalışan sayısının 650’ye ulaştığını belirten Özakalın, yıl sonu hedeflerinin bin kişi olduğunu ekledi.

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ABİGEM ve finansman destekleriyle şehre milyarlarca liralık kaynak

Üyelerin finansmana ve proje desteklerine erişimini önceliklendirdiklerini ifade eden Özakalın, KOS GEB ve Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden üyelere yaklaşık 6 milyar 400 milyon liralık kaynak ulaştığını açıkladı. Yüzde yüz ETSO iştiraki olan ABİGEM’in 500’ü aşkın projeyle bölgeye 4 milyar 413 milyon lira kaynak kazandırdığını vurgulayan Özakalın, Erzurum ile birlikte çevre altı ilde düzenlenen 120 eğitim programıyla 11 bin 290 kişiye ulaşıldığını belirtti.

KOS GEB Temsilciliği aracılığıyla yaklaşık 5 bin KOBİ ve girişimciye rehberlik edildiğini, onaylanan 225 proje kapsamında 107 milyon liralık destek ödemesi yapıldığını aktaran Özakalın, kurumsal altyapıdaki dönüşüme dair şu bilgileri paylaştı: "Hizmet binamızı beş katlı modern bir komplekse dönüştürdük ve hizmet kalitemizi '5 Yıldızlı Akredite Oda' statüsüyle tescil ettirdik. 2022’den bu yana 11 bin 500’ü aşkın ticaret sicili işlemini sonuçlandırdık; bunun 2 bin 900’ü yeni iş yeri kuruluşudur. Arabuluculuk merkezimizde üç buçuk yıldır 70’i aşkın avukatımızla binlerce uyuşmazlık adliyeye gitmeden çözüme kavuştu. Şimdi Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Barosu iş birliğiyle bölgenin ilk ve tek Tahkim Merkezi’ni kuruyoruz."

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Eğitim, teknoloji, girişimcilik ve küresel temaslar

Şehrin geleceğini planlamak amacıyla 35 meslek komitesi, 20 paydaş kurum ve 2 bin 400 anketin katkısıyla "2034’e Doğru Erzurum Strateji Rehberi"ni hazırladıklarını söyleyen Özakalın, Mumcu Caddesi'ndeki vakıf binasında inşaatın yüzde 95 seviyesine ulaştığını ve yapının hem üyeler için sosyal alan hem de başarılı öğrenciler için eğitim merkezi olacağını duyurdu. Vakfa ait 136 dönümlük arazide 2027 Yatırım Programı'na alınan yeni mesleki ve teknik lisenin yanı sıra Model Fabrika ve soğuk hava test merkezinin kurulacağını belirten Özakalın, ATA Teknokent iş birliğiyle proje üreten üyelere ve genç girişimcilere proje başına 300 bin lira destek imkânı sunduklarını kaydetti.

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Kadın ve Genç Girişimciler Kurullarının etkinliklerine 3 bin 500’den fazla kişinin katıldığını belirten Özakalın; kadın kooperatifi sayısının 17’den 22’ye yükseldiğini, "Sanayide Kadın Eli" projesiyle 250’den fazla kadının sanayide istihdam edildiğini ve "Tarımda Kadın Eli" ile çiftçilik eğitimleri verildiğini aktardı. Genç girişimcilerin Gaziantep’e yazılım ve donanım satışı yaptığını, süperkritik biyoteknoloji ve D3 vitamini projelerinin ise KUDAKA’dan fizibilite desteği aldığını vurguladı.

Uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında URGE projeleri ve sektörel ticaret heyetleriyle 300’ün üzerinde firmanın Güney Kore, Güney Afrika, İngiltere, Rusya ve Japonya gibi dış pazarlarla buluşturulduğunu belirten Özakalın, Nisan 2025’te Cumhurbaşkanı’nın canlı bağlantısıyla açılan ve 27 ülkeden temsilciyi ağırlayan Palandöken Ekonomi Forumu’nun ikincisinin 46 Aralık tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu.

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141 yıllık köklü tarih ve "cumhuriyeti kuran şehirler"

35 yıl aradan sonra ETSO'nun TOBB Yönetim Kurulu masasında yeniden temsil edildiğini vurgulayan Özakalın; Türkiye Ekonomi Şurası’ndan Brüksel, Nahçıvan ve Kars’taki temaslara kadar Erzurum’un ve bölgenin taleplerini aracısız ilettiklerini kaydetti. Arşiv taramalarıyla ETSO’nun kuruluş yılının 1885 olarak belgelendiğini ve hazırlanan tarih kitabıyla 141 yıllık geçmişin kayıt altına alındığını anlatan Özakalın, Erzurum Burma Bileziği’nin coğrafi işaret tescilinin alındığını ve "Altın Dokunuşlar" projesiyle kuyumculuk sektörüne destek sağlandığını ifade etti.

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Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara odalarını bir araya getiren "Cumhuriyeti Kuran Şehirler" projesine özel bir parantez açan Özakalın, İkinci Meclis buluşması ve imzalanan kardeş oda protokolleriyle tarihî bağların ticari iş birliklerine dönüştüğünü vurguladı. Sosyal sorumluluk alanında ise deprem konutları kampanyasına 2 milyon 525 bin 250 lira destek sağlandığını, Ramazan ve öğrenci yardımlarının aralıksız sürdüğünü aktardı.

Yeni dönem yol haritası ve seçim mesajı

Konuşmasında henüz tamamlanamayan hedeflere de açık yüreklilikle değinen Başkan Özakalın; Erzurum’un tamamının kalıcı olarak 6. bölge teşvik kapsamına alınması, Sınır Ticaret Merkezi statüsünün kazanılması ve KGF Bölge Müdürlüğü’nün yeniden Erzurum’a açılması konularının yeni dönemde de öncelikli gündem maddeleri olacağını vurguladı. Yeni dönemde KOBİ’lerin teminat ve fabrika değerleme sorunlarının takipçisi olacaklarını belirten Özakalın, KOS GEB’in ardından KUDAKA, TKDK ve diğer ilgili kurumların irtibat ofislerini de ETSO hizmet binasında toplayarak üyelerin tüm proje süreçlerini tek çatı altında hızlandıracaklarını söyledi.

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21 Kasım’da yapılacak seçimlere iki gün kaldığını hatırlatan Saim Özakalın, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajıyla tamamladı: "Bu rakamların hiçbiri şahsi bir övünç vesilesi değildir; bizim için kıymetli olan işe giren her bir hemşehrimizin ve ailesinin sofrasıdır. Bu yolda hiçbir zaman 'ben' demedik, her adımda 'biz' dedik. Bu seçim bir kavga değil, bir hizmet yarışıdır. Karşımızdaki arkadaşlarımız da bu şehrin evlatlarıdır; 21 Kasım akşamı hepimiz yine aynı şehirde, aynı çarşıda, aynı odada olacağız. Bu görevi hiçbir zaman bir makam olarak değil, şehrin bize verdiği bir emanet olarak gördüm. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' anlayışıyla, başladığımız işi yarım bırakmamak için yeniden yola çıkıyoruz."

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Program, konuşmanın ardından yemek ikramı ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.