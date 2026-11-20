Erzurum Valisi Aydın Baruş, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile İl Çocuk Hakları Komitesi üyelerini makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, çocukların haklarının korunması, sağlıklı ve güvenli ortamlarda büyümelerinin desteklenmesi, eğitim, sağlık ve sosyal alanlardaki fırsatlardan eşit şekilde yararlanmalarının önemi üzerinde duruldu.

Vali Aydın Baruş, her çocuğun sevgi, ilgi, güven ortamında büyümesinin ve geleceğe umutla hazırlanmasının ortak sorumluluğumuz olduğunu ifade etti.