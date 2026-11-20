Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (Interdisciplinary Science RankingsISR) sonuçlarına göre Atatürk Üniversitesi, dünya genelinde 159’uncu sıradan 113’üncü sıraya yükselerek 46 basamaklık önemli bir ilerleme kaydetti. Üniversite, Türkiye genelinde 6’ncı, devlet üniversiteleri arasında ise 4’üncü sırada yer alarak disiplinlerarası bilimsel araştırmalar alanındaki uluslararası konumunu güçlendirdi.

Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) tarafından 18 Kasım 2026 tarihinde açıklanan Interdisciplinary Science Rankings (ISR) 2027 sonuçları, Atatürk Üniversitesinin disiplinlerarası bilimsel araştırmalar alanındaki yükselişini ortaya koydu.

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Bir önceki yıl dünya sıralamasında 159’uncu sırada yer alan Atatürk Üniversitesi, 2027 sonuçlarında 113’üncü sıraya yükselerek uluslararası ölçekte dikkat çekici bir ilerleme gösterdi. Türkiye sıralamasında 9’unculuktan 6’ncılığa yükselen üniversite, devlet üniversiteleri arasında ise 6’ncı sıradan 4’üncü sıraya ilerledi.

Genel Performans Puanında 4,3 Puanlık Artış

Atatürk Üniversitesi, sıralamadaki yükselişinin yanı sıra genel performans puanında da gelişme kaydetti. ISR 2026 sonuçlarında 54,4 olan genel değerlendirme puanı (Overall), ISR 2027’de 58,7’ye ulaşarak 4,3 puan arttı.

Üniversitenin değerlendirme göstergelerinden araştırma finansmanı ve sanayi kaynaklı araştırma gelirlerini kapsayan Girdiler (Inputs) puanı 24,4’ten 81,8’e yükseldi. Bilimsel yayınlar, araştırma kalitesi, disiplinlerarası etki ve akademik itibar gibi unsurları içeren Çıktılar (Outputs) puanı ise 57,1’den 58,2’ye çıktı.

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Bu sonuçlarla Atatürk Üniversitesi, THE’nin disiplinlerarası bilimsel araştırmalara yönelik uluslararası değerlendirmesinde genel performansını artırarak küresel sıralamadaki konumunu ileri taşıdı.

Daha Geniş Uluslararası Rekabette Önemli Yükseliş

THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, dünya genelinde 102 ülke ve bölgeden 1.058 üniversiteyi kapsadı. Bir önceki yıl 94 ülke ve bölgeden 911 üniversitenin yer aldığı sıralamada, 2027 itibarıyla değerlendirilen üniversite sayısı 147 arttı.

Türkiye’den sıralamaya giren üniversite sayısı da 2026 yılında 82 iken 2027’de 89’a yükseldi. Atatürk Üniversitesinin uluslararası katılımın genişlediği bu değerlendirmede 46 basamak yükselmesi, üniversitenin disiplinlerarası bilimsel araştırmalar alanındaki rekabetçi konumunun güçlendiğini gösterdi.

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Times Higher Education (THE) Nedir?

Times Higher Education (THE), dünya genelindeki yükseköğretim kurumlarının akademik ve araştırma performanslarını değerlendiren uluslararası kuruluşlardan biridir. Üniversitelerin eğitim, araştırma, bilimsel etki, uluslararası görünürlük ve sanayi ile ilişkiler gibi farklı alanlardaki performanslarını çeşitli sıralamalar aracılığıyla değerlendirir.

THE tarafından yayımlanan üniversite sıralamaları, yükseköğretim kurumlarının uluslararası düzeydeki konumlarını karşılaştırmak, güçlü yönlerini belirlemek ve gelişim alanlarını değerlendirmek amacıyla kullanılan önemli referans kaynakları arasında yer alır.

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Kuruluşun farklı alanlara yönelik hazırladığı sıralamalardan biri olan Interdisciplinary Science Rankings (ISR), üniversitelerin disiplinlerarası bilimsel araştırmalara sağladıkları katkıyı ve bu araştırmaları destekleme düzeylerini ölçmeye odaklanmaktadır.

Interdisciplinary Science Rankings (ISR) Neyi Ölçüyor?

Times Higher Education tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan Disiplinlerarası Bilim Sıralaması (ISR), üniversitelerin farklı bilim dallarını bir araya getirerek yürüttükleri araştırma faaliyetlerini uluslararası ölçekte değerlendirmektedir.

İlk kez 2024 yılında yayımlanan sıralama, geleneksel disiplin sınırlarını aşan bilimsel çalışmaların desteklenmesi, geliştirilmesi ve bilimsel çıktıya dönüştürülmesine odaklanmaktadır. Disiplinlerarası bilim yaklaşımı; mühendislik, yaşam bilimleri, fiziksel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı alanların kendi aralarında veya sağlık, sosyal bilimler, eğitim, psikoloji, hukuk ve ekonomi gibi alanlarla ortak araştırmalar yürütmesini kapsamaktadır. Bu yaklaşım, farklı uzmanlık alanlarından araştırmacıların bilgi ve yöntemlerini bir araya getirerek karmaşık bilimsel ve toplumsal problemlere bütüncül çözümler geliştirmesini esas almaktadır.

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Üniversiteler 11 Performans Göstergesiyle Değerlendiriliyor

THE ISR sıralamasında üniversiteler, disiplinlerarası araştırmaların yaşam döngüsünü temsil eden üç temel boyut ve toplam 11 performans göstergesi üzerinden değerlendirilmektedir. Girdiler (Inputs), genel puanın yüzde 19’unu oluşturmakta ve disiplinlerarası araştırmalar için sağlanan finansman ile sanayi kaynaklı araştırma gelirlerini kapsamaktadır.

Süreçler (Process), genel puanın yüzde 16’sını oluşturmakta; üniversitelerin disiplinlerarası araştırmaları destekleyen kurumsal uygulamalarını, araştırma altyapılarını, idari destek mekanizmalarını ve akademik yükseltme politikalarını değerlendirmektedir. Çıktılar (Outputs) ise genel puanın yüzde 65’ini oluşturmakta; disiplinlerarası bilimsel yayınların sayısını, araştırmaların disiplinlerarası etkisini, bilimsel kaliteyi ve akademik itibarı dikkate almaktadır.

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Bu değerlendirme yaklaşımı, üniversitelerin yalnızca bilimsel yayın sayılarını değil, disiplinlerarası araştırmalara ayırdıkları kaynakları, sağladıkları kurumsal destekleri ve araştırma sonuçlarının bilim dünyasındaki etkisini de ele almaktadır.

Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalarda Güçlenen Uluslararası Konum

Atatürk Üniversitesinin ISR 2027 sonuçlarında dünya genelinde 113’üncü sıraya yükselmesi, farklı bilim alanlarını bir araya getiren araştırmalar açısından uluslararası konumundaki ilerlemeyi ortaya koydu.

Üniversitenin Türkiye genelinde ilk 10, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5 içerisinde yer alması, disiplinlerarası araştırma performansı bakımından ulusal düzeyde de öne çıkan yükseköğretim kurumları arasında bulunduğunu gösterdi. Araştırma kaynakları, bilimsel üretim ve disiplinlerarası etkiyi birlikte değerlendiren ISR sonuçları, Atatürk Üniversitesinin uluslararası akademik görünürlüğünü takip etmek ve bilimsel araştırma kapasitesinin gelişimini değerlendirmek açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

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Atatürk Üniversitesi, 2026 yılından 2027 yılına uzanan süreçte elde ettiği 46 basamaklık yükseliş ve genel performans puanındaki artışla, disiplinlerarası bilim alanındaki uluslararası rekabet gücünü geliştirme yönünde önemli bir sonuç elde etti.

Bilgiler, Atatürk Üniversitesi Büyük Veri Yönetim Ofisi tarafından hazırlanmıştır.