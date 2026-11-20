Erzurum İl Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla Erzurum Valisi Aydın Baruş’u ziyaret ederek 27. Uluslararası Çocuk Forumu Bildirgesi’ni takdim etti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, 170 üyesi bulunan Erzurum İl Çocuk Hakları Komitesini temsilen komite üyesi çocuklar, Erzurum Valisi Aydın Baruş’u makamında ziyaret etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut’un da katıldığı ziyarette, çocuk hakları ve komitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında Vali Baruş’a bilgi verildi.

Çocuklar, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu’nda hazırlanan bildirgeyi Vali Baruş’a takdim etti. Çocuklar ayrıca, geleceğe ilişkin dilek ve beklentilerini kendi ifadeleriyle kaleme aldıkları mektubu Vali Baruş’a sundu.

REKLAM

Çocuklar geleceğe ilişkin önerilerini paylaştı

Ziyarette çocuklar, dijital ortamda güvenlik ve iklim kriziyle mücadele konularındaki görüş ve çözüm önerilerini dile getirdi. Buluşmada, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda söz sahibi olma, karar alma süreçlerine katılma ve görüşlerini karar vericilere doğrudan iletme haklarının önemine dikkat çekildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Aydın Baruş, çocukların 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla tüm çocukların bu özel gününü kutladı.